İnegöl'de tartışma sonucu bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı E.G. ile H.K. (23) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.K. bıçakla yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan H.K, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan E.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.