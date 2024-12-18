Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nden Bursa istikametine seyreden Mustafa Menteş yönetimindeki 16 KKS 12 plakalı sunta yüklü tır, kontrolden çıkıp devrildi.
Sürücünün hafif yaralandığı kazada, devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafiği yönlendirmek ve yolun açılmasını sağlamak için çalışma başlattı.
Yaralı sürücüye ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Tır Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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