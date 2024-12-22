Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Yolu üzerinde, Gökmen S. (46) idaresindeki 16 KGR 27 plakalı otomobil ile Ertekin K. (52) yönetimindeki 16 BDD 314 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Melike Ünver S. (38) ve Hüseyin Eymen S. (6) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?