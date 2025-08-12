İnegöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
İnegöl'den Domaniç istikametine seyreden C.A. (47) idaresindeki 34 HT 5026 plakalı su yüklü kamyon ile Tahtaköprü Mahallesi'nden yola çıkan G.U. (29) yönetimindeki 16 FE 163 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil, ters döndü.
Kazada, otomobil sürücüsüyle araçtaki yolcular Y.E. (29), S.T.E. (3), R.U. (20) ve H.Ö. (56) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
