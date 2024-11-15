İnegöl'de Üç Araçlı Kaza: 1 Bebek de Dahil 3 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Üç Araçlı Kaza: 1 Bebek de Dahil 3 Yaralı

İnegöl\'de Üç Araçlı Kaza: 1 Bebek de Dahil 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcuları yaralandı. Olayda 15 günlük bir bebek de yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

15.11.2024 20:08  Güncelleme: 20:10
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Burhan Ş. (32) yönetimindeki 16 BJR 306 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Yekta Ç. (32) yönetimindeki 16 BAU 745 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle Yekta Ç.'nin otomobili yine kırmızı ışıkta bekleyen Akif T. (32) idaresindeki 16 AD 146 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada, Burhan Ş.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Zeynep U. (54), Fatma U. (25) ve 15 günlük Çınar U. isimli bebek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesin yaptığı yaralılar, ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Üç Araçlı Kaza: 1 Bebek de Dahil 3 Yaralı - Son Dakika

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