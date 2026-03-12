İnegöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aracın gizli bölmesinde saklanan yaklaşık 100 gram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, araçla uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde tespit edilip, takibe alınan araç, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada gizli bölmede yaklaşık 100 gram metanfetamin ele geçirilirken, şüpheliler Mehmet A. ile Ferhat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphe de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.