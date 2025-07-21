Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde Y.E'nin (18), uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Zanlının üzerinde yapılan aramalarda 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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