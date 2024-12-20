İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Sürücüler, araç farlarını yakıp yavaş ilerlerken, yoğun sis yüksek rakımlı mahallelerden görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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