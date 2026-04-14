İnegöl'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
İnegöl'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

İnegöl\'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
14.04.2026 16:29
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ve bir kamyonun karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl yönünde yaşandı. Ali K. (55) yönetimindeki 16 AND 955 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkan Hasan M. idaresindeki 16 APH 176 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar, yolun sağında park halindeki 16 ALN 038 plakalı kamyona ardından Halil A.'nın (40) içinde olduğu 16 FS 265 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile Ali K.'nin yanındaki Ömer K. (2) ve Havva K. (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: İnegöl'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
