İnek Kostümlü Sürücü Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnek Kostümlü Sürücü Uyarısı

İnek Kostümlü Sürücü Uyarısı
26.05.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de İsa Gülaçtı, inek kostümü ile hız yapmamaları için sürücüleri uyardı.

DÜZCE D-100 kara yolu geçişinde inek kostümü giyen İsa Gülaçtı, sürücülere üzerinde 'Kurbanınız olayım hız yapmayın' yazlı pankart açtı.

Düzce'de tiyatro oyuncusu olduğu öğrenilen İsa Gülaçtı, bayramda trafikte sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyarmak için ilginç bir yola başvurdu. Üzerine inek kostümü giyen Gülaçtı, D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücülere elindeki 'Kurbanınız olayım hız yapmayın' yazlı pankartı gösterdi. İnek kostümlü genci gören sürücülerin bazıları araçlarından inip fotoğraf çektirirken bazı sürücüler de gülümsedi.

Amacının yolculuk yapanlara hem mizahla mesaj vermek ve farkındalık yaratmak olduğunu belirten Gülaçtı, "Hem yüzleri gülüyor, hem bilinçleniyorlar. Böyle bir şey düşündüm. Mesajlı bir espri oldu ama güzel oldu, anlamlı oldu. Kimse hız yapmasın, trafiğe kurban olmasın. Çok güzel tepkiler var. Fotoğraf çektirenler var, alkışlayanlar var, gülenler var. İnsanların hem moral niyetinde güzel bir şey oldu, bir etkinlik, farkındalık oldu. O yüzden ben çok mutluyum. Bence her sanatçının görevi bir farkındalık projesi yaratmak. Büyükşehirden memleketine giden vatandaşlarımı uyarıyorum yavaş gidelim, aheste aheste gidelim. Hızlı gitmeyelim, kurban olmayalım." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlik, 3. Sayfa, Güncel, Düzce, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnek Kostümlü Sürücü Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor İran'da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor
Bahçelievler’de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
AK Parti, bayramda CHP’yi ziyareti edecek AK Parti, bayramda CHP'yi ziyareti edecek
Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı
’’Los Turcos’’ lakaplı Deportivo La Coruna 8 yıl sonra yeniden La Liga’da ''Los Turcos'' lakaplı Deportivo La Coruna 8 yıl sonra yeniden La Liga'da
24Erzincanspor’dan tepki 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar 24Erzincanspor'dan tepki! 100 bin lira ödüllü yarışmayı kazanmak için yapay zeka kullanmışlar
Amedspor’da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan’a Süper Lig’den talip Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip

18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
18:16
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
17:57
bulunacak
bulunacak
17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 19:01:05. #7.13#
SON DAKİKA: İnek Kostümlü Sürücü Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.