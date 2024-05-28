İngiliz Bisiklet Tutkunlarından Depremzedelere Destek

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara destek olmak için tura çıkan bisiklet tutkunu İngiliz Geoffrey Sherwood (68) ve oğlu William Sherwood'u (29) ağırladı.

Geoffrey Sherwood ve oğlu William Sherwood, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara maddi destek olmak için pedal çeviriyor. Bisikletle Kıbrıs'tan yola çıkan baba ve oğul, Manisa- İzmir güzergahında Yunusemre Belediyesi'nin misafiri oldu. Baba oğul, yorucu temponun ardından Yunus Emre Kültür Parkı Tesisleri'nde bir gece konakladı ve burada Osmanlı Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.

Turu, depremzedelere destek olmak için yaptıklarını belirten baba Geoffrey Sherwood, "Hatay ve çevre illerde yaşanan depremler bizi üzdü. Bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla böyle bir tura çıktık. Tur esnasında gittiğimiz topluluklarımızdan para topluyoruz. Şimdiye kadar 3 bin pound topladık. Londra'ya kadar 2 bin pound daha toplayıp elde edilen 5 bin poundu ilgili kurumlara ve derneklere bağışlayacağız. Hem sosyal sorumluluk hem de yeni insanlar tanıma açısından yollardayız" dedi.

Geoffrey Sherwood, Türkiye'yi ve Manisa'yı çok beğendiklerini vurgulayarak, "Biz İngiltere'nin Bournemouth kentinde yaşayan bisiklet tutkunu bir aileyiz. Ben bilgisayar mühendisliğinden emekliyim, oğlum da acil serviste doktor. Türkiye'de dost canlısı insanlarla karşılaştık ve çok iyi ağırlandık. Hiçbir sorun yaşamadık. Bizleri güzel tesislerinde ağırlayan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.