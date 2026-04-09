İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz

09.04.2026 16:24
İngiliz dergisi New Statesman, kapağında okla vurulmuş kel kartal görseline yer vererek Donald Trump’ın İran politikalarının ABD için “sistematik çöküşe” yol açtığını yazdı. Analizde, Trump’ın süreci küçümseyerek başlattığı operasyonun kısa sürede kontrolden çıktığı, Hürmüz Boğazı’na odaklanmanın riskleri artırdığı ve İran’ın hamleleriyle küresel enerji ile ticaret akışının tehlikeye girdiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikası uluslararası basında sert eleştirilere konu oldu. İngiliz dergisi New Statesman, Trump’ın İran’da başlattığı savaşın Washington için “stratejik hata değil, sistematik çöküş” anlamına geldiğini ifade etti. 

KAPAKTA “ÇÖKÜŞ” MESAJI

Dergi, kapağında Amerikan sembolü kel kartalın okla vurulduğu bir görsele yer verirken, “Çöküş: Donald Trump Amerikan İmparatorluğunu Nasıl Yok Etti?” başlıklı analizinde ABD’nin küresel gücünün zayıfladığını savundu.

“KÜÇÜK GEZİ”DEN KRİZE

Analizde, Trump’ın savaşın ilk günlerinde İran operasyonunu “küçük bir gezi” olarak tanımladığı, ancak bu yaklaşımın kısa sürede büyük bir krize dönüştüğü vurgulandı. Trump’ın operasyonun hızla sona ereceğine yönelik açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

HEDEF DEĞİŞTİ, KRİZ DERİNLEŞTİ

Yazıya göre ABD’nin başlangıçtaki hedefi İran’ın nükleer kapasitesini sınırlamaktı. Ancak süreç içinde odak, Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne kaydı. Analizde bu hedefin askeri açıdan sürdürülemez olduğu ve ABD için ağır kayıplar doğurabileceği belirtildi.

İRAN’DAN STRATEJİK KARŞILIK

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik adımlar attığı ve bu durumun küresel ticaret açısından kritik bir güç dengesine işaret ettiği ifade edildi. İran’ın deniz geçişleri üzerinden ekonomik ve siyasi baskı kurabileceği değerlendirildi.

ASKERİ VE EKONOMİK RİSKLER ARTIYOR

İran’ın askeri kapasitesine de dikkat çekilen analizde, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırıların ciddi hasara yol açtığı ve Amerikan savunma sistemlerinin sorgulanmaya başlandığı belirtildi. Ayrıca küresel enerji akışının büyük bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nın risk altında olmasının dünya ekonomisi için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

“KÜRESEL SİSTEM SARSILIYOR”

Analizde, yaşananların yalnızca bir dış politika hatası olmadığı, daha derin bir yönetim krizine işaret ettiği savunuldu. Trump yönetiminin uyarılara rağmen aynı politikayı sürdürmesinin ABD’nin küresel konumunu zayıflattığı ifade edildi.

İRAN’DA REJİM DEĞİŞİMİ ZOR

Yazıda ayrıca İran’daki siyasi yapının güçlü olduğu ve rejimin kolay kolay çökmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Devrim Muhafızları, ekonomik yapı ve dini kurumların bu direncin temel unsurları olduğu vurgulandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada
Jose Mourinho’nun yeni sezondaki takımı açıklandı Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı
Banka şubesinde satırla gasp girişimi Banka şubesinde satırla gasp girişimi
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:47
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
15:58
Savaşta Rusya kasasını doldurdu Putin’in kazandığı paraya bakın
Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
