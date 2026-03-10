İngiliz Medyasında Müslümanlara Yönelik Ön Yargı

İngiltere merkezli Medya İzleme Merkezinin (CfMM) yayımladığı rapora göre, İngiltere'de Müslümanlar ve İslam hakkında yayımlanan haberlerin yaklaşık yarısı ön yargı içeriyor.

CfMM'nin 30 büyük İngiliz medya kuruluşunda yayımlanan toplam 40 bin 913 haberi analiz ettiği "2025'te İngiliz Medyasının Durumu: Müslümanlar ve İslam'a İlişkin Habercilik" başlıklı raporda, İngiliz medyasında Müslümanların ve İslam'ın temsiline odaklanıldı.

Raporda, geçen yıl Müslümanlar veya İslam hakkında yayımlanan haberlerin yaklaşık yüzde 50'sinde ölçülebilir düzeyde ön yargı tespit edildiği kaydedildi. İncelenen tüm haberlerin yüzde 70'inde de Müslümanlar veya İslam'ın, olumsuz davranışlar ya da temalarla ilişkilendirildiği bildirildi.

Araştırmada, Müslümanların sıklıkla "çatışma, tehdit veya tartışma" çerçevesinde ele alındığına dikkat çekildi. Ayrıca, raporda, medyadaki olumsuz temsiller ile Müslümanlara yönelik nefret suçlarının artışı ve kısıtlayıcı politikalara yönelik kamu desteği arasında ilişki bulunduğuna işaret edildi.

Raporda, sağ eğilimli bazı medya kuruluşlarının da Müslümanlar hakkında en yoğun ve zararlı içerikleri ürettiği ifade edildi. Çalışmaya göre en sorunlu yayın örüntülerinin görüldüğü medya kuruluşları arasında "The Spectator", "GB News", "The Daily Telegraph", "The Jewish Chronicle", "Daily Express", "The Sun", "Daily Mail" ve "The Times" yer aldı.

Araştırmada, "The Spectator"ın en yüksek düzeyde ön yargılı içerik oranına sahip yayın organı olduğu, bu mecrada yayımlanan her dört haberden birinin "çok ön yargılı" olarak sınıflandırıldığı belirtildi. "Daily Telegraph" ve "Daily Mail"in ise yayın hacimleri nedeniyle en fazla sayıda "ağır ön yargı" içeren haberi yayımlayan gazeteler olduğu kaydedildi.

Müslümanlar hakkında genelleme içeren haberlerin en fazla görüldüğü medya kuruluşlarının ise GB News (yüzde 39), The Daily Telegraph (yüzde 32), Daily Express (yüzde 24), The Times (yüzde 22), The Sun (yüzde 21) ve Daily Mail (yüzde 20) olduğu aktarıldı.

Buna karşılık, İngiliz kamu yayıncısı BBC (yüzde 6) ve The Guardian gazetesi (yüzde 11) gibi yayın kuruluşlarında genelleme oranlarının daha düşük olduğu ifade edildi.

Raporda, ön yargılı haberlerin yüzde 44'ünde "bağlam eksikliği" bulunduğu ve bunun, İngiliz medyasında en yaygın sorunlu gazetecilik pratiği olduğunun altı çizildi. Bu durumun yalnızca belirli medya kuruluşlarıyla sınırlı olmadığı ve daha geniş bir yapısal soruna işaret ettiği vurgulandı.

Araştırmada nispeten yeni bir medya kuruluşu olan GB News'in de Müslümanlara yönelik olumsuz anlatıların önemli kaynaklarından biri haline geldiğine değinildi.

"Medya ekosistemimizdeki sistematik bir soruna işaret ediyor"

CfMM Direktörü Rizwana Hamid, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırma olan bu çalışma, İngiliz basınında Müslümanların nasıl temsil edildiğine ilişkin ciddi yapısal ön yargı kanıtları ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Hamid, "Müslümanlar veya İslam hakkında yayımlanan haberlerin neredeyse yarısının ön yargı içermesi ve yaklaşık yüzde 70'inin Müslümanları olumsuz davranış veya temalarla ilişkilendirmesi, medya ekosistemimizdeki sistematik soruna işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci ve yazar Peter Oborne da rapora ilişkin değerlendirmesinde, bulguların İngiltere'deki Müslümanların karşı karşıya kaldığı ön yargıyı ortaya koyduğunu belirterek "Bu kapsamlı ve tarafsız çalışma, İngiliz Müslümanların maruz kaldığı ön yargının ciddi hatırlatıcısı niteliğinde. Üstelik durum giderek daha da kötüleşiyor." dedi.