İngiliz Müslüman Kayakçılar Kayseri'de

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Erciyes Kayak Merkezi'ni görmek için İngiltere'den gelen Müslüman Kayakçılar Kulübü üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi, Müslüman Kayakçılar Kulübü üyelerini ağırladı.

Kulüp yöneticileri ve beraberindekiler, Erciyes'te kayak merkezini deneyimledi.

Misafirler, daha sonra Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Müslüman Kayak Kulübü Kurucusu Ali Burhan, Kayak Eğitmeni Mike Richards, Müslüman Kayak Kulübü Üyesi Sana Luqmani ve Ski Turkish Acentası Ortağı Erdem Kurt'la Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, kış turizmine yönelik hedeflerini paylaştı.

Müslüman Kayakçılar Kulübü üyeleri de gerek helal yemek gerekse Müslüman ülkede kendilerini rahat hissetmeleri açısından Kayseri'yi muhteşem bulduklarını ifade etti.