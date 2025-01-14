İngiliz Polisi Filistin Yürüyüşünü Engelliyor

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İngiliz polisi, 18 Ocak'ta yapılması planlanan Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını engellemek amacıyla yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini bildirdi.

Londra Metropolitan Polisi, Filistin destekçilerinin başkentteki BBC binası önünde toplanmasını yasaklayan karar sonrası, organizatörlerin yürüyüş rotasını değiştirdiği duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, gösterinin ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC), yürüyüş güzergahını değiştirerek, göstericilerin Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplandıktan sonra BBC'ye doğru yürüyüş rotası belirlediği anımsatıldı.

Yürüyüşün yapılacağı hafta sonu başkentteki polis operasyonunu yönetecek Polis Amiri Adam Slonecki'nin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu koşullar altında elimizdeki yetkileri kullanmaktan başka seçeneğimiz yok. PSC ile temaslarımızı sürdüreceğiz ve önümüzdeki günlerde yeniden düşünüp alternatif öneri sunacaklarını umuyoruz."

İngiliz polisi, Filistin yürüyüşü için göstericilerin BBC önünde toplanmasını yasakladı

Londra Metropolitan Polisi, 18 Ocak Cumartesi günü İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin binası önünde başlaması planlanan Filistin yürüyüşü için göstericilerin "sinagog yakınlarında" toplanacağını öne sürerek, Filistin destekçilerinin BBC binası önünde bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Polis, PSC'nin planladığı yürüyüş öncesinde, "göstericilerin bir sinagogun çevresinde toplanmasını engelleme" gerekçesiyle yetkisini kullandığını bildirmişti. Londra Metropolitan Polisi, söz konusu yetkinin, BBC'nin yönetim binasının olduğu Portland Place ve çevresindeki alanda toplanmayı engellediğini kaydetmişti.

"Polis, hahambaşının baskısı üzerine bu yasağı getirdi"

Yürüyüşün ana organizatörlerinden PSC'den yapılan açıklamada ise İngiliz polisinin, Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı üzerine bu yasağı getirdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Hahambaşı, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç ve suç teşkil eden eylemlerini açıkça kutlamış ve bu eylemleri 'sorumluluk sahibi saygın bir ülkenin yapabileceği en olağanüstü şey' olarak nitelendirmiştir." ifadesi yer almıştı.

Ayrıca PSC'nin Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı düşmanca ya da onlara yönelik tehdit olduğu iması reddedilmişti.

Organizatörler, polisin kararına uymayacaklarını açıkladı

PSC'den daha sonra yapılan bir diğer açıklamada da Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasaklayan polis kararına uymayacakları bildirilmişti. Açıklamada, Londra Metropolitan Polisinin Filistin yürüyüşünü engelleme çabasına rağmen organizatörlerin BBC önünde protesto düzenlemekte kararlı oldukları belirtilmişti.

Hahambaşı Mirvis, geçen yıl yaptığı açıklamalarda, Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili rahatsızlığını İngiliz polisine aktardığını ve görüşmelerin sürdüğünü kaydetmişti.