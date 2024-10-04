İngiltere-AB İlişkilerinde Belirsizlik Devam Ediyor

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Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Thomas Sampson, İngiltere- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde geleceğin belirsiz olduğunu ifade ederek "Çünkü (İngiltere Başbakanı Keir) Starmer'ın AB'den ne istediği ve ilişkileri iyileştirmek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğu belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere-AB ilişkileri alanında yürüttüğü çalışmalarla tanınan akademisyen Sampson, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 2 Ekim'deki Brüksel ziyaretinin ardından ülkesinin Birlik ile ilişkilerinin geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

Sampson, iki taraf arasında çözülmesi ya da ele alınması gereken en öncelikli konunun güven ve iyi niyet olduğunu belirterek "Daha arkadaş canlısı ilişkiler, başarısı açısından gelecek müzakerelerin temel taşı olacaktır." ifadesini kullandı.

AB'den ayrılmasının (Brexit) İngiltere'yi Avrupa'dan siyasi ve ekonomik olarak uzaklaştırdığına dikkati çeken Sampson, "AB'nin kararlar aldığı masada artık İngiltere'nin bir sandalyesi yok. Ayrıca İngiltere, ekonomik olarak da ortak pazar ve Gümrük Birliği'nden ayrılmanın sıkıntısını yaşıyor." dedi.

Sampson, temmuzda göreve gelen yeni İngiliz hükümetinin AB ile ilişkilerde temkinli adımlar attığını kaydederek " İşçi Partisi, Brexit'le kopan bağları yeniden oluşturmada daha anlamlı bir ilerleme kaydetmek istiyorsa daha iddialı hedefler belirlemeli." tavsiyesinde bulundu.

Başbakan Starmer'ın, AB'yle ilişkilerde "yeni başlangıç yapma" isteğini açıklamasının ilişkilerin geleceğine etkisini de değerlendiren Sampson, "Gelecek belirsiz çünkü Starmer'ın AB'den ne istediği ve ilişkileri iyileştirmek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğu belirsiz." görüşünü paylaştı.

"İngiltere'nin Brexit'in getirdiği bazı değişiklikleri geri alması muhtemel"

Sampson, halkın AB-İngiltere ilişkileri konusunda ikiye bölündüğünü söyledi.

Halkta mevcut durumun devamını savunanlar ve AB ile daha iyi ilişki isteyenlerin bulunduğunu belirten Sampson, hükümetin hangi tarafı seçeceğinin ise belli olmadığını ifade etti.

İngiliz ekonomisinin AB ile daha iyi ilişkilerden olumlu etkileneceğini savunan Sampson, bu bağlamda İngiltere'nin gençlere yönelik değişim programları, veterinerlik anlaşması, elektrik piyasaları ile emisyon ticareti sistemlerini birbirine bağlama konularında adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Sampson, "İngiltere'nin zamanla Brexit'in getirdiği bazı değişikleri geri alması ihtimaller dahilinde ancak bunun, İngiltere ile AB'nin birlikte nasıl çalışacaklarını yeniden öğrendiği bu görüşmeler sırasında yavaş bir süreç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.