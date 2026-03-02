İngiltere, ABD'nin İran'a saldırısında üslerini kullanmasına izin verdi - Son Dakika
İngiltere, ABD'nin İran'a saldırısında üslerini kullanmasına izin verdi

02.03.2026 01:09
Başbakan Starmer, İngiltere'nin ABD'ye İran'ın füze depolarına saldırı için üslerini kullandırdığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.

Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı video mesajda, Orta Doğu'daki duruma ilişkin konuştu.

Başbakan Starmer, İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı olduğunu belirterek, bu kişileri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Bölge genelinde konuşlanmış İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin de İran'ın eylemleri nedeniyle risk altında olduğuna işaret eden Starmer, İran'ın tutumunun giderek daha pervasız hale geldiği değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin İran'a yönelik saldırılara katılmayacağına dair kararının "bilinçli karar" olduğunu belirten Starmer, bunun en önemli nedeninin, bölge ve dünya için en iyi yolun müzakere yoluyla çözüm olduğuna dair inançları olduğunu ifade etti.

Starmer, bu çözümde, İran'ın, nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmeyi kabul etmesi şartı olduğunu, ancak İran'ın yine de İngiliz çıkarlarına zarar verdiğini, İngiliz halkını ve bölgedeki müttefiklerini büyük riske soktuğunu söyledi.

Başbakan Starmer, İngiltere'nin Körfez'deki ortaklarının, İngiliz vatandaşlarının savunması için daha fazla çaba göstermelerini istediğini ve kendisinin görevinin de bu vatandaşların hayatını korumak olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını başarıyla engelleyen koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak havada görev yapmaktadır. Ancak, bu tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, yani depolama tesislerinde veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmektir. ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etmiştir. İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini, İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını ve olayla ilgisi olmayan ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık."

Starmer, bu kararı almalarının nedeninin, İngiltere'nin uzun süredir dost ve müttefiki olan ülkelerin kolektif savunması ve İngiliz vatandaşlarının hayatlarının korunması olduğunu bildirdi.

Bu kararın, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Starmer, İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarının, ancak bölgedeki savunma eylemlerine devam edeceklerinin altını çizdi. Starmer, "Ayrıca, Körfez'deki ortaklarımızın kendilerine saldıran İran insansız hava araçlarını düşürmelerine yardımcı olmak için Ukrayna'dan uzmanları kendi uzmanlarımızla bir araya getireceğiz." dedi.

Starmer, Irak'ta yapılan hataları anımsadıklarını dile getirerek, "Biz buradan dersi aldık. İran'a yönelik ilk saldırılara katılmadık ve şimdi de saldırı eylemlerine katılmayacağız, ancak İran, yakıp yıkma stratejisi izliyor. Bu nedenle, bölgedeki müttefiklerimizin ve halkımızın toplu öz savunmasını destekliyoruz." diye konuştu.

İngiliz basınına göre, İngiltere, ABD'ye, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Üssü'nün kullanımına izin verdi.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

