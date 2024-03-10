İngiltere, Almanya ile Ukrayna'ya füze sevkiyatı konusunda işbirliği yapmak istiyor - Son Dakika
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İngiltere, Almanya ile Ukrayna'ya füze sevkiyatı konusunda işbirliği yapmak istiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Almanya ile Ukrayna'ya Taurus füzelerinin sevkiyatı konusunda yakın bir şekilde çalışmak istediklerini belirtti. Cameron, Almanya'nın Taurus teslimatının önündeki sorunları çözmesine yardımcı olabileceklerini ifade etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini savaşa taraf olmama gerekçesiyle reddediyor.

10.03.2024 22:43  Güncelleme: 22:47
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Ukrayna'ya sevki konusunda Almanya ile yakın bir şekilde çalışmak istediklerini belirtti.

Cameron, Süddeutsche gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Taurus füzelerinin teslimatı konusundaki tartışmalara ilişkin Ukrayna için etkiyi en üst düzeye çıkarmak üzere tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır olduklarına işaret etti.

Cameron ülkesinin Almanya'nın Taurus teslimatının önündeki sorunları çözmesine yardımcı olup olamayacağına ilişkin soruya, "Ukrayna'ya yardım etmek için bu ve diğer tüm konularda Alman ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız." yanıtını verdi.

Almanya'nın halka değişim sistemiyle İngiltere'ye Taurus füzesi tedarik etmesi, İngiltere'nin de Storm Shadow füzelerinin Ukrayna'ya teslimi konusunu değerlendiren Cameron, "Ukrayna için etkiyi en üst düzeye çıkarmak üzere tüm seçenekleri değerlendirmeye hazırız. Ancak herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim ve rakiplerimize aklımızda ne olduğunu söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ukraynalılara uzun menzilli silahlar sağladığını belirten Cameron, bunun Ukrayna'nın savunmasına önemli ve etkili bir katkı olduğuna inandıklarını kaydetti.

Ukraynalıların verdiği güvencelere itimat ettiklerini vurgulayan Cameron, aksi takdirde bunu yapmayacaklarını dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini savaşa taraf olmama gerekçesiyle kesin bir dille reddediyor.

Kaynak: AA

David Cameron, Olaf Scholz, Almanya, Ukrayna, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Almanya ile Ukrayna'ya füze sevkiyatı konusunda işbirliği yapmak istiyor - Son Dakika

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