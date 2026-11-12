İngiltere Başbakanı Burnham, Antalya'daki COP31'de Bakan Kurum ile bir araya geldi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Burnham, Antalya'daki COP31'de Bakan Kurum ile bir araya geldi

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İngiltere Başbakanı Burnham, Antalya\'daki COP31\'de Bakan Kurum ile bir araya geldi
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Antalya'da süren COP31 Zirvesi'nin dördüncü gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İngiltere Başbakanı Andy Burnham bir araya geldi. Kurum'un zirve kapsamında oturumlara başkanlık etmesi ve ülke temsilcileriyle temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

BAKAN KURUM, İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. COP31 Başkanı Kurum, zirvenin 4'üncü gününde İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile bir araya geldi.

COP31 süreci boyunca birçok oturuma başkanlık edip yönetmesi beklenen Kurum, oturum aralarında ülke temsilcileriyle görüşmelerini sürdürecek.

Kaynak: DHA
Murat KurumİngiltereDiplomasiPolitikaAntalyaGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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