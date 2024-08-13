İngiltere Başbakanı İran Cumhurbaşkanı'nı İsrail'e saldırmaktan kaçınmaya çağırdı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, telefonla görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı İsrail'e saldırmaktan kaçınmaya çağırdı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Pezeşkiyan'la telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve bölge çapında çatışmayı engellemeye çağıran Starmer, sakin ve dikkatli düşünme zamanının geldiğini ifade etti.

İran'ı İsrail'e saldırmaktan kaçınmaya davet eden Starmer, savaşın kimsenin çıkarına olmadığını belirtti.

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve bölgeye insani yardımların artırılması yönündeki çağrılarını hatırlatan Starmer, bunların gerçekleşmesi için diplomatik girişimlerin önemini vurguladı.

İran'daki yabancı mahkumların durumuna da değinen Starmer, gerekli tıbbi desteği almalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

İki lider, İngiltere ile İran arasında yapıcı bir diyaloğun iki ülkenin de çıkarına olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Starmer, yapıcı diyaloğun ancak İran'ın Orta Doğu'daki eylemlerine son vermesi, İngiltere'deki bazı kişilere yönelik İran tehditlerinin ortadan kalkması ve Rusya'ya desteğin kesilmesiyle kurulabileceğinin altını çizdi.