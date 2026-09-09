İngiltere, Batı Şeria'daki toprak gaspları nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

Üst düzey bir İngiliz yetkilinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan şiddeti ve toprak gasplarının hızla genişlemesi nedeniyle İngiltere'nin İsrail ile yürüttüğü diplomatik sürecin tıkandığını vurgulayarak Londra'nın yeni yaptırım kararlarıyla sözden eyleme geçtiğini söylediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, üst düzey bir İngiliz yetkili, Londra'nın sabrının tükendiğini belirterek, "Batı Şeria'daki şiddet konusunda İsrail ile defalarca konuşmaya çalıştık ancak sahada hiçbir değişiklik görmedik. Londra'da artık sözden eyleme geçiliyor." dedi.

Yetkili, İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesi meselesinde İsrail hükümetiyle yıllardır, özellikle son 3 yıldır sessiz bir diyalog yürütmeye çalıştığını ancak sahada gerçek anlamda hiçbir değişim yaşanmadığını kaydederek, "Diplomasiyi tekrar tekrar devreye soktuk fakat durumun iyiye gittiğine dair hiçbir gelişme göremedik." diye konuştu.

İngiliz yetkiliye göre Batı Şeria'da hız kazanan kötüleşme, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetindeki tırmanış ve gasbedilen toprakların genişletilmesinin sürmesi, İngiltere'nin önceki politikasının kullanım süresini doldurduğu sonucunu doğurdu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı fiziken birbirinden ayırarak gelecekte kurulacak Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü imkansız kılacak E1 projesinin dönüm noktası olduğunu söyleyen yetkili, yasa dışı yerleşimleri mümkün kılan finans, inşaat ve emlak faaliyetlerindeki aktörlerin hedef alınacağını vurguladı.

İngiliz yetkili, İsraillilerin sorun yokmuş gibi davrandığını söyledi

Yetkili, İsrail'de sağ partilerden gelen, bu adımın Müslüman kesimleri memnun etme amacı taşıdığına dair açıklamalara ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar durumu geçiştirmek isteyip 'Bu sadece Müslümanlar yüzünden, yalnızca antisemitizmden ibaret.' diyorlar. Ortada gerçek bir sorun yokmuş gibi davranmak istiyorlar. Oysa ortada somut ve ciddi bir sorun var. Bu sadece İşçi Partisi'ne özgü bir mesele değil diğer pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de partiler üstü bir konudur."

İngiliz hükümeti geçen ay yasa dışı E1 projesinin Batı Şeria'nın bazı kısımları ile Doğu Kudüs arasındaki toprak bütünlüğünü bozabileceği ve gelecekte yaşanabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimaline darbe vurabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni yetkiler doğrultusunda İngiltere; toprak gasplarının genişletilmesiyle bağlantılı finansman, inşaat, altyapı geliştirme veya gayrimenkul faaliyetlerinde yer alan şirketlere, kuruluşlara ve kişilere yaptırım uygulama konusunda bakanlara takdir yetkisi tanımayı hedefliyor.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.