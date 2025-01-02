166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi - Son Dakika
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166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi

166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi

İngiltere'de araştırmacılar, Oxfordshire'daki bir taş ocağında 166 milyon yıl öncesine ait tahmin edilen 200 dinozor ayak izi buldu. Kazılar, farklı türlerde etobur ve otobur dinozorların izlerini içermekte.

02.01.2025 17:17
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İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde, Oxford ve Birmingham üniversitelerinin ortak çalışmasıyla 200'e yakın dinozor ayak izi keşfedildi.

166 Milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi

166 MİLYON YILLIK

Araştırmada izlerin, 166 milyon yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

166 Milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi

ÖNEMLİ İPUÇLARI SUNUYOR

Açıklamada, "Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus'un hareketlerini ortaya koyuyor" denildi. Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

166 Milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi

"GERÇEKÜSTÜYDÜ"

Keşfe imza atan taş ocağı çalışanı Johnson "Kili temizlerken bir tümseğe çarptım. Bunun zemindeki bir anormallik olduğunu düşündüm. Ama sonra 3 metre ileride başka bir tümsekle karşılaştım. Ve yine 3 metre ileride bir tümsek daha vardı" dedi. 1990'larda yakındaki bir bölgede başka bir ayak izi alanı bulunmuş olduğundan, bu izlerin dinozorlara ait olduğunu düşünen ekskavatör operatörü BBC News'e, "Onları gören ilk kişi olduğumu düşündüm. Bu çok gerçeküstüydü. Biraz heyecan verici bir andı" şeklinde konuştu.

166 Milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi

"HAYAL EDEBİLİYORSUNUZ"

Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari "Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Birmingham, İngiltere, Dinozor, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesine böyle büyük lazimmis 38 8 Yanıtla
  • Derviş:
    inan an varmı bu tür yalanlara dünkü iz kalmıyor kaç milyon yıllık iz kalıyormuş bilinen niçe felaketler yaşamıştır bunca süre içinde İzmi kalır aynen bunun gibi bir kaç ülke nin aya cıkıp nedense sadece dikey şekilde bir kaç kaya parçasını göstermesi gibi 2 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş geliyor 4 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    yahudi ingilizler dogru soyluyorsa 2 2 Yanıtla
  • Reis 13:
    2000 yıl önceki abdesti bozan halleri bilmezken. milyonlarca yıl önceki olayları biliyoruz. çünkü biz gerizekaliyiz 0 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    nerde o eski dinazorlar 0 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    He ya he dinazorlar vardi he 0 0 Yanıtla
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