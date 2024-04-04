İngiltere'de 600'den fazla hukuk uzmanı İsrail'i silahlandırmaya devam etmenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti

İngiltere'de aralarında 3 eski Yüksek Mahkeme yargıcının da olduğu 600'den fazla avukat ve akademisyen, "İngiltere'nin İsrail'i silahlandırmaya devam ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği" uyarısında bulundu.
Aralarında yargıçların, avukatların ve akademisyenlerin bulunduğu 600'den fazla hukuk uzmanı, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a hitaben yazdıkları 17 sayfalık mektupta, Gazze'deki mevcut durumun "felaket" olduğunu belirtti.
Mektubun giriş kısmında, "Bizler, hukukun üstünlüğünü desteklemeye ve temel hakları korumaya kendini adamış ve Gazze Şeridi'nde yaşanan felaketten derin endişe duyan, İngiltere'de yerleşik veya kalifiye avukatlar, hukuk akademisyenleri ve eski yargı mensuplarıyız." ifadesi yer aldı.
"Filistinlilere karşı soykırımı teşvik eden açıklamalar yapanlara yaptırım uygulanmalı"
Mektupta, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykırım riskinin makul olduğu yönündeki görüşü göz önüne alındığında, İngiliz hükümetinin bunu önlemek için "yasal olarak harekete geçmek zorunda olduğu" uyarısı yapıldı.
İngiltere'nin İsrail'i silahlandırmaya devam ederek "uluslararası hukuku ihlal ettiği" vurgulanan mektupta, bakanlara da "ateşkes için çalışmaları ve Filistinlilere karşı soykırımı teşvik eden açıklamalar yapan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamaları" çağrısında bulunuldu.
İngiltere-İsrail ikili ilişkileri için 2030 Yol Haritası ile gelişmiş ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alınması talebinde bulunulan mektupta, söz konusu anlaşmanın askıya alınmasına ilişkin inceleme başlatılmasının ve yaptırım uygulanmasının değerlendirilmesi talep edildi.
Mektupta, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımların yeniden başlatılması çağrısı yapıldı.
İngiliz hükümeti, İsrail'e silah ihracatının askıya alınması yönünde artan baskıyla karşı karşıya
İngiltere'de hükümet, aralarında 3 İngiliz'in de olduğu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının 1 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail'e silah ihracatının askıya alınması yönünde artan baskılarla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.
İngiltere, önceki yıllarda İsrail'e silah satış lisanslarını 2 kez askıya almasına rağmen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şimdiye kadar bunun yeniden yapılması çağrılarını reddetti.
Başbakan Sunak, ülkesinin bağlı kaldığı "çok dikkatli" ihracat lisanslama politikası olduğunu savunuyor.
İngiltere'de Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, dün yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail'e silah ihracatını askıya almak için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması talebini yineleyerek, "İngiltere, İsrail'e silah satışını durdurmayarak masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağı olma tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesini kullanmıştı.
İngiltere'de 2016-2019 döneminde Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Alan Duncan da silah lisanslama sürecini denetlemiş bir bakan olarak artık İngiltere'den İsrail'e silah satışının devam etmesinin haklı gösterilemeyeceğini ve durdurulması gerektiği görüşünü paylaşmıştı.
İngiliz milletvekili, Bakan Cameron'a İsrail'in saldırısında kullanılan silahları sordu
İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdığı mektupta, aralarında İngilizlerin de olduğu WCK çalışanlarının Gazze'de öldürülmesinde "ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının" soruşturulmasını talep etmişti.
Burgon, 20 Mart'ta yazdığı bir diğer mektupta da Gazze'de 18 Ocak'ta gönüllü olarak çalışan İngiliz doktorların bulunduğu yerleşkenin İsrail tarafından bombalanmasında ülkesinin tedarik ettiği askeri bileşenlerin kullanılıp kullanılmadığının soruşturulması çağrısında bulunduğunu hatırlatmıştı.
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