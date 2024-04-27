İngiltere'de binlerce kişi Filistin için yürüdü - Son Dakika
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İngiltere'de binlerce kişi Filistin için yürüdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı dünya çapında tepkilere neden olurken, İngiltere'de binlerce kişi soykırımın sona ermesi için yürüdü. İsrail, Gazze Şeridi'nde çoğu çocuk 34 bin 356 Filistinliyi katletti. Bölgede 204 gündür bombardımanını sürdüren İsrail ordusu, dünya çapında düzenlenen protesto gösterilerinde tepki görmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, 'Hemen Ateşkes', 'Özgür Filistin', 'Soykırımı durdurun', 'Katliamı durdurun' yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride ayrıca Yahudi destekçiler de İsrail hükümetine tepki göstererek, Filistin bayrağı açtı. Filistin Dayanışma Kampanyası Direktörü Ben Jamal yaptığı açıklamada, hareketin iki ana mesaj vermek istediğini belirterek, 'Biri Filistin halkı için bir dayanışma mesajı: Sizi görüyoruz, duyuyoruz ve yanınızdayız' dedi. Jamal ikinci mesajın da İngiliz hükümetine olduğunu ifade ederek, 'İsrail'in soykırımına suç ortağı olmaya son verin' çağrısında bulundu.

27.04.2024 21:33
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- İngiltere'de binlerce kişi Filistin için yürüdü

LONDRA - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı dünya çapında tepkilere neden olurken, İngiltere'de binlerce kişi soykırımın sona ermesi için yürüdü.

İsrail, Gazze Şeridi'nde çoğu çocuk 34 bin 356 Filistinliyi katletti. Bölgede 204 gündür bombardımanını sürdüren İsrail ordusu, dünya çapında düzenlenen protesto gösterilerinde tepki görmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, "Hemen Ateşkes", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "Katliamı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteride ayrıca Yahudi destekçiler de İsrail hükümetine tepki göstererek, Filistin bayrağı açtı.

Filistin Dayanışma Kampanyası Direktörü Ben Jamal yaptığı açıklamada, hareketin iki ana mesaj vermek istediğini belirterek, "Biri Filistin halkı için bir dayanışma mesajı: Sizi görüyoruz, duyuyoruz ve yanınızdayız" dedi.

Jamal ikinci mesajın da İngiliz hükümetine olduğunu ifade ederek, "İsrail'in soykırımına suç ortağı olmaya son verin" çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de binlerce kişi Filistin için yürüdü - Son Dakika

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