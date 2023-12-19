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İngiltere'de Göç Politikaları Protesto Edildi

İngiltere'de göçmen destekçileri ve ırkçılık karşıtları, hükümetin göç politikalarını, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planlarını ve ülkedeki sığınmacıların gemilere yerleştirilmesini protesto etti. Eyleme eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon da katıldı.

İngiltere\'de Göç Politikaları Protesto Edildi
19.12.2023 - 03:17,
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İngiltere'de göçmen destekçileri ve ırkçılık karşıtları, hükümetin göç politikalarını, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planlarını ve ülkedeki sığınmacıların gemilere yerleştirilmesini protesto etti.

Başkent Londra'daki İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eyleme eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon da konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu Calais kentinde karşılaştığı manzaraları anlatan Corbyn, "Burada yetkililer, göçmenlere yardım olarak, başka bir yere giderler umuduyla Calais'den 70-80 kilometre uzaklıktaki otellere ya da geri gönderme merkezlerine götürdüklerini söyledi. Tabii ki 1-2 hafta sonra tekrar Calais'e dönüyorlar." dedi.

Calais'de düzensiz göçmenlerin hayatını daha da zor hale getiren uygulamalardan söz eden Corbyn, "Sürekli olarak onları takip eden polis varlığı bulunuyor. Ayrıca tüm yerel yönetimlere ellerinden geldiğince göçmenlerin hayatını zorlaştırmaları söylenmiş gibi duruyor. Bunların yanında aşırı sağcı varlığı da bulunuyor." diye konuştu.

Corbyn, buradaki düzensiz göçmenlerin çoğunlukla insan hakları ihlalleri, savaşlar, iklim değişikliği ve zulümden kaçtıklarını da vurgulayarak, "Neredeyse tamamı İngiltere'nin bombaladığı ya da desteklediği savaşların yok ettiği ülkelerden geliyor. Afganların Calais'e geldiklerini düşünmekten önce bir saniye Afganistan'ı bombalamak için harcanan milyarları düşünsünler. Savaşların sonuçları vardır." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenlerin "işgalci" ve "düşman" olarak anılmasına karşı çıkan Corbyn, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya göndererek uluslararası yükümlülüklerini de yerine getirmediğini ifade etti.

Burgon da konuşmasında, hükümetin yaptığı hatalar karşılığında göçmenleri günah keçisi gösterdiğini söyledi.

Hükümetin göçmen karşıtı söylemlerine göçmen karşıtı yasalar eklemeye başladığını dile getiren Burgon, "Hükümet geri gönderme uygulamalarını, dünyanın en korunmasız insanları olan göçmenleri günah keçisi göstererek gerçekleştirmek istiyor." dedi.

Protestonun organizatörlerinden Care4Calais Grubu Proje Müdürü Charlotte Khan da güvenli bir hayat arayan herkesin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda bu yıl, hükümetin acımasız karar ve politikalarının arttığı yıl." ifadesini kullandı.

Bu yıl İngiltere'ye geçmek isterken Manş Denizi'nde ölen düzensiz göçmenlerin sayısında da önemli bir artış olduğunu kaydeden Khan, "Her şey her yıl daha da kötüye gidiyor gibi gözüküyor. Biz büyük bir grup değiliz ama bu hükümetin bize zorbalık yapmasına, sesimizi kesmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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