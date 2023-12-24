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İngiltere'de Sağlık Çalışanları Gazze İçin Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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İngiltere'de Sağlık Çalışanları Gazze İçin Anma Etkinliği Düzenledi

İngiltere'de sağlık çalışanları, Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte üç semavi dine mensup kişiler dua ederek konuşmalar yaptı. Gazze'deki saldırılarda camiler, kiliseler ve diğer dini yapılar da zarar gördü.

İngiltere\'de Sağlık Çalışanları Gazze İçin Anma Etkinliği Düzenledi
24.12.2023 - 19:39,
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İngiltere'de sağlık çalışanları, başta meslektaşları olmak üzere Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için 3 semavi dinde duaların edildiği anma etkinliği düzenledi.

Filistin İçin Sağlık Çalışanları çağrısıyla başkent Londra'daki Gasholder Park'ta toplanan grup, düzenledikleri anma töreninde Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Mona isimli pediatri hemşiresi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bir Hristiyan olarak benim için kutsal topraklarda siviller acı çekerken Noel kutlamak çok zor." dedi.

Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 4 İsrailli doktorun yanı sıra Gazze'de 340'a yakın sağlık çalışanının öldürüldüğünü söyleyen Mona, 110 sağlık çalışanının İsrail tarafından keyfi şekilde gözaltına alındığını ve akıbetlerinin bilinmediğini kaydetti.

İsrail saldırılarında 176 caminin zarar gördüğünü ve 4 kilisede sığınan sivillere yönelik saldırılar yapıldığını vurgulayan Mona, Gazze'deki hiçbir dini yapının güvende olmadığını ifade etti.

Etkinlikte üç semavi dine mensup kişiler kendi dinlerinde dua ederek konuşmalar yaptı. İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu (Na'amod) üyesi Yahudi aktivist Aaron Keller, Gazze'de 20 binden fazla sivilin İsrail saldırılarında öldüğünü belirtti.

Gazze'de kış şartlarının ve açlığın bölgedeki trajediyi daha da artırdığını dile getiren Keller, saldırıların yalnızca sivil can kayıplarına yol açmadığını, aynı zamanda toplumsal hafızanın yaşatıldığı mekanların da yok olduğunu kaydetti.

Keller, arşiv binaları, kütüphaneler, üniversite binaları, mezarlıklar ve ibadethanelerin İsrail saldırılarının hedefi olduğunu anlattığı konuşmasının sonunda barış, şifa ve umut için İbranice dua okudu.

"Hz. İsa'nın doğum yerinde bu yıl doğum günü kutlanamayacak"

Bloomsbury Central Baptist Kilisesi rahibi Simon Woodman da yaptığı konuşmada, Filistin'i sık sık ziyaret ettiğini hatırlatarak, İsrail işgalinin Beytüllahim'de yaşayanların hayatına nasıl etki ettiğine şahitlik ettiğini anlattı.

Beytüllahim'de Noel kutlamalarının yasaklandığını aktaran Woodman, "Hz. İsa'nın doğum yerinde bu yıl Hz. İsa'nın doğum günü kutlanamayacak. Onun yerine Beytüllahim Luteryen Doğuş Kilisesi girişine bebek Hz. İsa'nın enkazlar arasında görüldüğü bir dekorasyon koydular." diye konuştu.

Woodman, kilisenin papazı Munzir Ishak'ın, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmanın işlenen suçlarla işbirliği içinde olmak anlamına geldiğini ifade ettiği konuşmasını hatırlattı.

Gazze'de yaşananlara sessiz kalmanın dünyanın başka yerlerinde de adalet anlayışını tehdit edeceğinin altını çizen Woodman da konuşmasının sonunda adalet, barış ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Etkinlikte hayatını kaybedenler için Fatiha suresi okundu. Etkinlik sonunda Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı söylenen "Cesur ol dostum, yalnız yürümeyeceksin" şarkısı da söylendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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