İngiltere\'de yaşayan Türk çocuklar, 15 Temmuz\'u resimle anlattı

İngiltere'deki Türk dernek okullarında okuyan Türk çocukların 15 Temmuz'u anlatan resimleriyle hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim sergisi" Londra'da açıldı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü'ndeki (YEE), serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Milli Eğitim Bakanlığı Londra Eğitim Müşavir Vekili Duygu Altıntaş, Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere Başkanı Halil Erdoğan ve İngiltere Türk Federasyonu (BTA) Başkanı Murat Şükrü Acar ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçilik, Eğitim Müşavirliği, YEE, UID ve BTA işbirliğiyle hazırlanan serginin açılışında, İslam Toplumu Milli Görüş (ICMG) Edmonton Camisi imamı Murat Küçük Kur'an-ı Kerim okudu. Küçük, şehitliğin ve gaziliğin önemine değinen bir konuşma da yaptı.

Luton Türk Dernekleri Okulu öğrencisi Yağmur Güner de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Sergi açılışında konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, "Her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hem milletimizin verdiği demokrasi mücadelesini hatırlıyor hem de bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

"Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasisine sahip çıktı." değerlendirmesinde bulunan Ertaş, Londra'daki Türk çocuklarının katıldığı resim sergisi aracılığıyla çocuklara da bu duygu yoğunluğunun aktarıldığını ifade etti.

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yargı önünde hesap verdiğini anlatan Ertaş, "Bu gizli örgütün uzantıları yurt dışında. Yurt dışında örgütle mücadele milli güvenlik önceliklerimizden." diye konuştu.

Londra YEE Müdürü Karakuş da serginin yalnızca bir sanat etkinliği değil çocukların tarih bilinciyle yetiştiğinin, geçmişi anladığının ve geleceğe umutla baktığının göstergesi olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günü çocuklarımızın kalemi ve fırçasından dökülen eserlerle anmak bizler için ayrı bir önem ifade ediyor." dedi.

BTA Başkanı Acar da 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Türkler olarak bu hafızayı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz." ifadesini kullandı.

UID İngiltere Başkanı Erdoğan ise şuurlu bir nesil yetiştirmeye destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, İngiltere'deki Türk dernek okullarında okuyan öğrencilerin yaptığı 15 Temmuz konulu resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.