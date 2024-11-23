İngiltere'den AB ile Yeni Müzakereci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'den AB ile Yeni Müzakereci

Başbakan Starmer, AB ilişkilerini güçlendirmek için yeni müzakereci istihdam ediyor.

23.11.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda hükümetin, yeni AB müzakerecisi istihdam edeceği bildirildi.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yıllık en az 153 bin sterlin (yaklaşık 6,7 milyon Türk lirası) maaşla istihdam edilecek yeni müzakereci, İngiltere'nin AB ile tüm ilişkilerinde temsilci olarak görev yapacak.

Kabine Ofisi tarafından ilan edilen görev, Başbakan Starmer ve AB ile ilişkilerden de sorumlu Kabine Ofisi Bakanı Nick Thomas-Symonds'a "ikili ilişkiler ve uluslararası ekonomik meseleler konularında birincil danışmanlık" olarak tanımlandı.

Müzakereci, Starmer adına görüşmelere katılacak ve İngiltere-AB ilişkilerinin temelini oluşturan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın gelecek yılki yenileme müzakerelerinden sorumlu olacak. Söz konusu görüşmeleri denetlemekten sorumlu bulunacak müzakereci, yıllık en az 153 bin sterlin maaş alacak.

Kabine Ofisinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ana muhalefetten hükümete eleştiri

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti yetkilileri ise yeni AB müzakerecisinin istihdam edilmesini, "Başbakan Starmer'ın, Brexit'i baltalamaya çalıştığının göstergesi" olarak yorumladı.

Gölge Dışişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, Muhafazakar Partinin İngiliz halkının iradesinin geri çevrilmesine izin vermeyeceğini bildirdi.

İktidardaki İşçi Partisinden bir kaynak ise Patel'in iddialarını reddederek "AB'ye, Gümrük Birliği'ne, Tek Pazar'a veya serbest dolaşıma dönüş olmayacak." açıklamasında bulundu ve önceliklerinin ulusal çıkarlar doğrultusunda ticaret engellerini kaldırmak, insan kaçakçılığına karşı işbirliğini artırmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "saldırganlığına" karşı müttefiklerle hareket etmek olduğunu belirtti.

İngiltere'den AB ile ilişkilerde yeni sayfa açma mesajı

Göreve geldikten sonra AB ile ilişkilerde yeni sayfa açmayı vadeden İngiltere Başbakanı Starmer, bu doğrultuda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

Starmer, ayrıca temmuzda Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 4'üncü zirvesine ev sahipliği yapmıştı.

Başbakan Starmer, geçen ay yaptığı açıklamada da ilişkilerin yeniden şekillendirilmesinin zorluklar barındırdığına işaret ederek, "eski müzakere yöntemlerinden uzaklaşıp daha yapıcı yaklaşım" benimsediklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Sterlin, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den AB ile Yeni Müzakereci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
19:33 Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 20:41:27. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'den AB ile Yeni Müzakereci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.