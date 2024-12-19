İngiltere'den Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'den Filistin'e Destek Çağrısı

İngiltere\'den Filistin\'e Destek Çağrısı

Milletvekili Ayoub Khan, İngiltere'nin Filistin'i tanımasının ahlaki ve yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.

19.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Parlamentosundaki "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Ayoub Khan, İngiliz halkının büyük çoğunluğunun, Filistin devletinin tanınması gerektiğine inandığını belirterek, ülkesinin Filistin'i tanımasının hem ahlaki hem de yasal zorunluluk olduğunu söyledi.

Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekilinin parlamentoda kurduğu "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Khan, parlamento binası önünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Khan, uluslararası toplumun, Filistin halkının yarım asırdan fazla süredir yaşadığı büyük acılara şahit olduğuna değinerek, geçen eylülde parlamentoda kurulan "Bağımsız İttifak" grubunun, Filistin halkının yanında olduğunu ve Filistin yanlısı duruş sergilediğini söyledi.

Siyasetçilerin, artık hizmet ettikleri toplulukların görüşlerini temsil etme yeminlerine sadık kalma zamanı geldiğini vurgulayan Khan, "İngiliz halkının büyük çoğunluğu, Filistin devletinin tanınması gerektiğine inanıyor. Bu, hem ahlaki hem de yasal zorunluluktur." dedi.

İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıması için kurulan "Bağımsız İttifak" grubunun kurucuları arasında yer alan Khan, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde, Filistin devletinin tanınması için parlamentoda bir tartışma yürüteceğiz. Meslektaşım Shockat Adam, (Filistin devletinin tanınmasını talep eden) yasa tasarısı sundu ve bu tasarının kabul edilmesi gerektiğini savunacağız. Parlamentodaki diğer milletvekillerinden bu yasa tasarısını onaylamaları için mümkün olduğunca fazla destek toplamaya çalışıyoruz."

"Bu yaşananlarda suç ortağıyız"

Khan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de süregelen vahşete herkesin tanıklık ettiğini ve bu vahşetin durdurulmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de ateşkes çağrısının yanı sıra, F-35 savaş uçaklarının bileşenleri dahil İngiltere'den İsrail'e tüm silah ihracatının yasaklanmasını istediklerini söyleyen Khan, "Bunun, hükümetin alması gereken önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz çünkü bu yaşananlarda suç ortağıyız." dedi.

Khan, avukat olarak, İngiltere'nin İsrail'e silah satışının uluslararası hukuk ihlali olduğunu düşündüğüne işaret ederek şunları söyledi:

"Soykırım yasası ve bunun ne anlama geldiği konusunda çok donanımlıyım ve Uluslararası Adalet Divanı'nın sadece şimdi değil, daha önce nisan ayında verdiği kararlara da aşinayım. İngiliz hükümetinin (İsrail'e) siyasi ve diplomatik kalkan sağlaması, bu suçlara ortak olmaktır. Bu nedenle, hükümetin, bakanların ve kamu hizmetindeki kişilerin karar alma süreçlerini gözden geçirmeleri gerekiyor çünkü hesap verebilir durumda olacaklar. Parlamenterlerin işlevlerinden biri de onları bu konuda sorumlu tutmaktır."

"Hükümetimizin soykırımda suç ortağı olduğuna inanıyoruz"

Milletvekili Khan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, "Gazze'de yaşananların soykırım olmadığını" savunduğu ifadelerine de tepki gösterdi.

Başbakanın bu konuda oldukça yanlış bilgilendirildiğine inandığını söyleyen Khan, "(Başbakan) Bir insan hakları avukatı olarak, daha önce (Srebrenitsa) soykırımıyla ilgili argümanları sunmuş biri olarak, onun bu duruşunu son derece kafa karıştırıcı buluyorum." diye konuştu.

Khan, kendisi ve farklı siyasi partilerden milletvekillerinin Başbakan Starmer'ı hesap vermeye zorlamakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Her mücadelede savaşmaya devam edeceğiz çünkü bunun soykırım olduğuna ve hükümetimizin bu konuda suç ortağı olduğuna kesinlikle inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Milletvekili, Parlamento, Orta Doğu, ingiltere, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:39:17. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'den Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.