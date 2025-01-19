İngiltere'den Gazze Ateşkesi Vurgusu - Son Dakika
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İngiltere'den Gazze Ateşkesi Vurgusu

İngiltere, Gazze'deki ateşkesin tam uygulanması ve insani yardımın hızla ulaşması gerektiğini duyurdu.

19.01.2025 22:18
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İngiltere, İsrail ile Hamas arasında sağlanan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam olarak ve zamanında uygulanması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında, aralarında İngiliz vatandaşı Emily Damari'nin de bulunduğu 3 İsraillinin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Starmer, "Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının kalan aşamalarının tam olarak ve zamanında uygulanmasını görmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla ulaştırılmasının da buna dahil olduğunu vurgulayan Starmer, ülkesinin kalıcı ve barışçıl çözümü desteklemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğu kaydetti.

"Ateşkes, iki devletli çözüme doğru inandırıcı yol açmalı"

Dışişleri Bakanı David Lammy de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, tüm esirlerin iade edilmesi ve Gazze'ye yardım akışına derhal izin verilmesi gerektiği konusunda net olduklarını bildirdi.

Lammy, "Bu ateşkes, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözüme doğru inandırıcı yol açmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Gazze Ateşkesi Vurgusu - Son Dakika

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