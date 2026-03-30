İngiltere'den İsrail'e Lübnan Uyarısı
İngiltere'den İsrail'e Lübnan Uyarısı

30.03.2026 00:28
İngiltere, Netanyahu'nun Lübnan'daki işgali genişletme talimatından derin endişe duyuyor.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı vermesinden ötürü "derin endişe" duyduklarını belirterek, İsrail'in Lübnan topraklarını işgale yönelik her türlü eylemden kaçınması gerektiğini bildirdi.

Falconer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde halkı zorla yerinden ettikleri bölgede işgali genişletme talimatı vermesine tepki gösterdi.

İsrail'in, halihazırda 1 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiği Lübnan'da kara operasyonlarını genişletme niyetini açıklamasından derin endişe duyduklarını belirten Falconer, "İsrail, çatışmanın daha da şiddetlenmesini önlemeli ve Lübnan topraklarını işgale yönelik her türlü eylemden kaçınmalı." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Bakan Falconer, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesini de eleştirdi.

İbadet hakkının temel bir özgürlük olduğunu vurgulayan Falconer, "İsrail, statükoya uygun olarak ibadetin kolaylaştırılması için dini topluluklarla işbirliği yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyinde halkı zorla yerinden ettikleri bölgede işgali genişletme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İsrail'in kuzeyindeki durumu "temelden değiştirmeye" kararlı olduklarını ileri süren Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edecekleri ve Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

