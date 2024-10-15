İngiltere'den İsrailli Kurumlara Yaptırım Kararı - Son Dakika
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İngiltere'den İsrailli Kurumlara Yaptırım Kararı

İngiltere, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden 4 İsrailli kuruma ve 3 yerleşim karakoluna yaptırım uygulama kararı aldı.

15.10.2024 20:16
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İngiltere, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden 4 İsrailli kurum ile 3 yerleşim karakoluna yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı nefreti ve şiddeti teşvik eden 4 İsrailli kurum ile gasbedilen topraklarda kurulan 3 yerleşim karakoluna yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kurum ve karakolların, Filistinlileri evlerinden çıkararak, topraklarını gasbederek ve binalar inşa ederek uluslararası hukuk ve İsrail yasalarına aykırı davrandığı belirtildi.

Son bir yılda Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Filistinlilere karşı 1400 saldırı gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, ekimde gerçekleşen zeytin hasadı döneminde bu grupların Filistinlilere saldırdığı kaydedildi.

Yaptırım uygulanan yerleşim karakolları, Tirzah Vadisi Çiftliği, Meitarim ve Shuvi Eretz olarak açıklandı.

Açıklamada, Meitarim karakolunun şubat ayında hakkında yaptırım kararı alınan Yinon Levy tarafından kurulduğu ve bu yerleşim karakoluna bugün hakkında yaptırım kararı alınan Hashomer Yosh adlı dernek tarafından gönüllü yerleşimci sağladığı belirtildi.

Hakkında yaptırım kararı alınan diğer organizasyonların ise Yahudi olmayanlara karşı şiddeti destekleyen Od Yosef Chai Yeshiva isimli dini eğitim kurumu, yerleşim yerlerine finansal destek sağlayan Torat Lechima adlı hayır kurumu ve aşırılık yanlısı İsraillilere Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı finansal destek sağlayan inşaat şirketi Amana olduğu açıklandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Filistin ziyareti kapsamında Batı Şeria'da yerinden edilmiş Filistinlilerle bir araya geldiğini anımsattı.

Lammy, "İsrail hükümetinin eylemsizliği, yerleşimci şiddetinin kontrolsüz şekilde artmasına göz yumulan ve dokunulmazlığın olduğu bir ortamın oluşmasını sağladı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Lammy, aşırılık yanlısı şiddet eylemleri sürdükçe İngiltere ve uluslararası toplumun karşı hamlede bulunacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den İsrailli Kurumlara Yaptırım Kararı - Son Dakika

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