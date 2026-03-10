İngiltere'den Yeni Müslüman Karşıtı Düşmanlık Tanımı - Son Dakika
İngiltere'den Yeni Müslüman Karşıtı Düşmanlık Tanımı

10.03.2026 19:02
İngiltere hükümeti, Müslümanlara yönelik nefret suçlarına karşı yeni bir tanım açıkladı.

İngiltere hükümeti, Müslümanlara yönelik şiddet, taciz, ön yargı ve genellemeleri içeren yeni "Müslüman karşıtı düşmanlık" tanımını açıkladı.

İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, hükümetin Müslümanlara yönelik nefret suçlarında kaydedilen artışa karşı harekete geçme sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Bakan Reed, "Bir sorunu tanımlayamıyorsanız onunla mücadele edemezsiniz." dedi.

Hükümetin "Müslüman karşıtı düşmanlık" için yasal bağlayıcılığı olmayan bir tanım benimsediğini aktaran Reed, bunun, hükümet ve kurumlar için Müslümanlara yönelik ön yargı, ayrımcılık ve nefreti daha iyi anlamak, ölçmek, önlemek ve ele almak amacıyla kullanılacak araç olduğunu bildirdi.

Reed, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin Müslüman toplulukların hedef alınmasına karşı sessiz kalmayacağını belirterek, "(Biz), Muhafazakar Partinin yaptığı gibi, hedef alınan Müslüman toplulukların istismarla karşı karşıya kalmasını izlemekle yetinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Reed, söz konusu tanımın ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağını da vurguladı.

Parlamentodaki oturumda söz alan Gölge Topluluklar Bakanı Paul Holmes ise yeni tanımın "meşru eleştirileri engelleyebileceği"ni öne sürdü.

Bakan Reed ise Holmes'un bu eleştirisini reddetti.

Hükümet, Müslüman karşıtı düşmanlıkla mücadele için "özel temsilci" atayacak

Hükümet, "Müslüman karşıtı düşmanlık" tanımının, "Müslümanların dinleri nedeniyle veya Müslüman olarak algılanan kişilere yönelik olarak, fiziksel, sözlü, yazılı veya elektronik olarak iletilen şiddet, vandalizm, taciz veya sindirme gibi suç eylemlerine kasıtlı olarak katılmayı, bu eylemlere yardım veya teşvik etmeyi" kapsadığını bildirdi.

İngiltere hükümeti, şiddet, taciz ve Müslümanlara yönelik ön yargılı stereotipleri kapsayan bu yeni tanımın, sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı stratejisi kapsamında açıklandığını bildirdi.

Hükümet, Müslüman karşıtı düşmanlıkla mücadele konusunda topluluklarla iletişimi güçlendirmek, yeni tanımın anlaşılması ve uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla özel temsilci atayacağını da duyurdu.

Ayrıca, hükümet, farklı sektörlerdeki kurum ve kuruluşları söz konusu tanımı benimsemeye ve kendi çalışma alanlarında nasıl uygulanabileceğini değerlendirmeye teşvik edecek.

Strateji kapsamında nefret suçlarının yasaların tüm gücüyle kovuşturulması, inanç topluluklarına yönelik koruyucu güvenlik desteklerinin artırılması ve dini nefreti hedef alan yeni adımların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Müslümanlara yönelik nefret suçları arttı

İngiltere ve Galler'de polis kayıtlarına göre Müslümanlara yönelik nefret suçlarının sayısı, Mart 2024-Mart 2025 döneminde yaklaşık yüzde 20 artarak 3 bin 199'a yükseldi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nın kayıt sistemindeki değişiklikler nedeniyle bu veriye başkent Londra'daki bazı olaylar dahil edilmedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Politika, Güncel, Son Dakika

