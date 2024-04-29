İngiltere Dışişleri Bakanı: Hamas'a ateşkes ve esir takası teklif edildi - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı: Hamas'a ateşkes ve esir takası teklif edildi

İngiltere Dışişleri Bakanı: Hamas\'a ateşkes ve esir takası teklif edildi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının teklif edildiğini belirtti. Cameron, anlaşmanın binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içerdiğini ve esirler serbest kalana kadar savaşın bitmeyeceğini söyledi.

29.04.2024 23:27
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının teklif edildiğini bildirdi.

Cameron, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu"nda katıldığı oturumda, Gazze Şeridi'nde önerilen yeni ateşkes ve İsrail ile esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Cameron, şu ifadeleri kullandı:

"(İsrailli) esirlerin ve potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 40 günlük kalıcı ateşkes için cömert bir teklif var. Umarım, Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Açıkçası, dünyadaki tüm baskılar ve gözler bugün onların üzerinde olmalı ve 'bu anlaşmayı kabul edin' demeli."

Cameron, "Esirler serbest kalana kadar savaş bitmeyecek." diyerek, anlaşmanın binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içerdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı: Hamas'a ateşkes ve esir takası teklif edildi - Son Dakika

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