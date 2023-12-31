 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını ele aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefon görüşmesinde, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını ele aldı. Cameron, saldırıların masum hayatları ve küresel ekonomiyi tehdit ettiği gerekçesiyle İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la telefonda görüştüğünü bildirdi. Cameron, görüşmede İran'ın Husilere verdiği destek dolayısıyla sorumluluğu paylaştığını ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla Husilerin Kızıldeniz\'deki saldırılarını ele aldı
31.12.2023 - 14:19,
Abone Ol

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefon görüşmesinde, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını ele aldı.

Cameron, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kızıldeniz'deki saldırıların, masum hayatları ve küresel ekonomiyi tehdit ettiği gerekçesiyle İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la telefonda görüştüğünü bildirdi.

Bakan Cameron, "(Görüşmede) Husilere uzun süredir verdiği destek dolayısıyla İran'ın bu saldırıların önlenmesinde sorumluluğu paylaştığını açıkça ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Öte yandan, İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı HMS Diamond destroyerinin, 12 Aralık'ta Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen dronu füzeyle vurarak imha ettiği belirtilmişti.

HMS Diamond destroyeri, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda görev yapan askeri filoya katılmak üzere geçen kasımda İngiltere'den ayrılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını ele aldı - Son Dakika


14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına 'Adalet Bakanlığı'na başvurmayın' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına "Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı

Son Dakika
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına "Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:29:21. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement