İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in yerleşim yerleri Filistin devleti kurmayı zorlaştırıyor - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in yerleşim yerleri Filistin devleti kurmayı zorlaştırıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail\'in yerleşim yerleri Filistin devleti kurmayı zorlaştırıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yerleşim yerlerinin Filistin devleti kurulmasını zorlaştırdığını söyledi. Cameron, Filistin sorununun çözülmeden bölgede barış ve istikrar sağlanamayacağını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki durumunun endişe verici olduğunu ve iki devletli çözümün gerçekleşmesi için güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

30.04.2024 19:35
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yerleşim yerlerinin Filistin devleti kurulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Lordlar Kamarası'nda ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cameron, Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Cameron, Filistin sorunu çözülmeden bölgede barış ve istikrar sağlanamayacağını belirtti.

Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının önündeki zorluklardan söz eden Cameron, "Filistin devleti, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yerleşimlerden dolayı daha da zorlaşıyor. Teknik olarak Filistin devleti kurmak daha da zorlaştı." diye konuştu.

Bazı Arap ülkeleriyle İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarına değinen Cameron, "Bazıları, Arap dünyasıyla İsrail arasında Filistin sorununu çözmeden barış yapıldığını düşündü. Bu bir hataydı. Filistin sorununun çözülmesi gerek. İki devletli çözüm zorlaşıyor ama imkansız değil." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de bugün yaşananların iki devletli çözüm hedefi için kullanılması gerektiğine işaret eden Cameron, "Bir ülkeyi tanımak bir devleti oluşturmaz. Tanıma, Filistinlilere bir devlet olmakla ilgili perspektif kazandırabilir ancak bir devlet oluşturmaz." dedi.

Cameron, İsraillilerin kendilerini güvende hissetmediği bir yerde iki devletli çözümün de gerçekleşemeyeceğini söyledi.

"Gazze'deki durum endişe verici"

Gazze'deki yardım gönüllülerinin gelecekte İsrail saldırılarına uğramaması için atılan adımları anlatan Cameron, "Gazze'deki tüm durum derinden endişe verici. Can kayıpları çok üzücü. Bu konuyu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya ve (Savaş Kabinesi Üyesi Benny) Gantz'a ilettim. Hiçbir zaman tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Bu çok endişe verici. Bu bizi Gazze'de işleyen bir çatışmasızlığın sağlanamadığını gösteren büyük resme götürüyor." dedi.

Cameron, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) ne zaman tekrar finanse edeceğine yönelik soruyu da yanıtladı.

UNRWA'ya yardımların sürmesi için soruşturmanın sonucu bekleniyor

İsrail'i Gazze'ye yardımların tıkandığı noktalarda uyardıklarını kaydeden Cameron, Usdud (Aşdod) limanının yardımların girişi için kullanılması, daha fazla sınır kapısının açılması ve günlük 500 yardım tırının girişinin sağlanması konusunu İsrail'e ilettiklerini söyledi.

Cameron, UNRWA'ya yardımın tekrar başlaması için yürütülen iki soruşturmayı beklediklerini belirterek, "Soruşturmaların ilk sonuçlarını görmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Gazze'deki Nasır Hastanesinde bulunan toplu mezarlara ilişkin soruya da yanıt veren Cameron, "Soruşturulması gereken rahatsız edici bir durum." ifadesini kullandı.

Geçmişte yaşanan bazı olaylarda hemen sonuca ulaşılıp İsrail'in suçlandığını belirten Cameron, İsrail'in bu konuyu hızlı şekilde incelemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in yerleşim yerleri Filistin devleti kurmayı zorlaştırıyor - Son Dakika

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