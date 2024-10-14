İngiltere: Gazze'deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere: Gazze'deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki yıkım ve ölümlerin tahammül edilemez seviyede olduğunu belirterek, çatışmaların hemen sona ermesi gerektiği açıklamasını yaptı.

14.10.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki yıkım ve ölümlerin tahammül edilemez seviyede olduğunu belirterek, çatışmaların hemen sona ermesi gerektiği açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirinin, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde biri çocuk olmak üzere sivillerin yanarak can verdiğinin görüntülendiği saldırıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Sözcü, "Gazze'deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede. Çatışmalar şimdi sona ermeli." açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin önceliğinin Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve yardımların bölgeye girişinin sağlanması olduğunu kaydeden Sözcü, "Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka uymalı." ifadelerini kullandı.

İsrail, hastaneye ve okula saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlemiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere: Gazze'deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 23:27:05. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere: Gazze'deki ölüm ve yıkım tahammül edilemez seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.