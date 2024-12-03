İngiltere Heyeti İzmir\'de Sağlık Turizmini Değerlendirdi

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(İZMİR) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Wendy Wyver ile beraberindeki heyet İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Genel Sekreter Ramazan Tezcan'ın ev sahipliği yaptığı ziyarette İzmir'in sağlık turizmi alanında sunduğu fırsatlar masaya yatırıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Wendy Wyver ile beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'ın ev sahipliğindeki görüşmede İzmir'in sağlık turizmindeki yeri ve bu alanda geliştirilebilecek ilişkiler gündeme geldi.

Tezcan Eşrefpaşa Hastanesi'ni anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sağlık politikalarını, Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını ve Eşrefpaşa Hastanesi'nin sunduğu hizmetleri anlattı. Büyükelçilik Müsteşarı Wendy Wyver ise İngiltere'den İzmir'e çok sayıda vatandaşının sağlık turizmi için geldiğini hatırlattı.