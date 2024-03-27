İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarına el koyma kararını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarına el koyma kararını kınadı

İngiltere, İsrail'in Ürdün Vadisi'nde bulunan 8 bin dönüm Filistin toprağına el koyma kararını güçlü şekilde kınamaktadır. Bu, 1994'ten bu yana el konulan en büyük arazi olup, İsrail'in Filistin topraklarına el koyma işlemlerine son vermesi çağrısı yapılmaktadır.

27.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan, Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere, İsrail hükümetinin Ürdün Vadisi'ndeki 800 hektardan fazla Filistin toprağına el koymasını güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bunun, 1994'teki Oslo Anlaşmalarından bu yana el konulan en büyük arazi olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in 29 Şubat'ta da 2 bin dönümlük bir araziye el koyma planını açıkladığı hatırlatıldı.

El koyma işlemleriyle ilgili, "2024 yılı, arazi ele geçirmelerinde kabul edilemez bir zirveye işaret ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsrail'e Filistin topraklarına el koyma işlemlerine son verme çağrısı yapılarak "Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve İsrailliler ile Filistinliler için güvenlik ve barış girişimlerini zorlaştırmaktadır." denildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesindeki 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi olduğu" iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanılabileceği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Ürdün, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarına el koyma kararını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Fatih'te Kadına Şiddet ve Küfür Olayı: Şüpheli Yakalandı
    13:47 İstanbul Fatih'te Kadına Şiddet ve Küfür Olayı: Şüpheli Yakalandı

    İstanbul Fatih'te bir kadını darp edip kutsal değerlere küfür eden şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak şüphelinin kimliğini ve suç kayıtlarını açıkladı.

  • İYİ Parti İzmir'de liyakati ve projeleri önemseyen seçmenin teveccühünü bekliyor
    13:47 İYİ Parti İzmir'de liyakati ve projeleri önemseyen seçmenin teveccühünü bekliyor

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir halkının liyakati, kent sevgisini ve projeleri önemseyeceğine inandığını belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti adaylarının İzmir'e hizmet etmek için istekli olduklarını vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti'nin AK Parti ve CHP ile yarıştığını ve bütün siyasi partilerin oylarına talip olduklarını ifade etti. Dervişoğlu, İzmir halkının kutuplaşmaya teslim olmayacağını ve liyakati, İzmir sevgisini ve projeleri önemsediğini belirtti.

  • AGD Kayseri Şubesi, Gazze için özel bir iftar düzenliyor
    13:46 AGD Kayseri Şubesi, Gazze için özel bir iftar düzenliyor

    Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, Filistin'in Gazze şehrinde yaşanan insanlık dramını hatırlatmak ve dayanışma sergilemek amacıyla 'Gazze İftarı' adı altında özel bir etkinlik düzenliyor. İftar programında, bölgenin simgesi olan hurma, ekmek ve çorba yer alacak. Etkinlik, Perşembe günü iftarda Cumhuriyet Meydanı'nda Bürüngüz Cami yanında gerçekleştirilecek ve tüm halk davetlidir.

  • FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    13:45 FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    İstanbul'da düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise genç sporcuların uluslararası kariyerine bu etkinlikle başladığını söyledi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye'nin basketbolun gelişimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

  • Türkiye Eskrim Federasyonu Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek
    13:45 Türkiye Eskrim Federasyonu Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek

    Türkiye Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 21 ilden toplam 281 sporcu madalya mücadelesi verecek. İlk gün epede 160 sporcu, ikinci gün ise kılıç branşında 121 sporcu piste çıkacak. Dereceye giren ilk üç sporcu kupa ile ödüllendirilecek.

  • Kırıkkale'de seçimlerde evde sağlık hizmeti için 13 ambulans ve 75 sağlık personeli görev yapacak
    13:43 Kırıkkale'de seçimlerde evde sağlık hizmeti için 13 ambulans ve 75 sağlık personeli görev yapacak

    Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak. Seçmenler, müdürlüğün ambulans ve personel hizmetiyle oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

  • Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
    13:41 Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

    Bolvadin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında, iş yeri sahibi ve 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, plastik ve kağıt malzemelerinin tutuşmasıyla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

  • İsrail'e uluslararası hukuki baskı: Artık mümkün mü?
    13:39 İsrail'e uluslararası hukuki baskı: Artık mümkün mü?

    Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına İsrail'in uymaması halinde uluslararası hukuk mekanizmasının getirdiği yükümlülükleri AA Analiz için kaleme aldı.

  • Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı Ramazan Ayında Az Ziyaretçi Alıyor
    13:39 Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı Ramazan Ayında Az Ziyaretçi Alıyor

    Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, ramazan ayı dolayısıyla az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Normalde yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği park, ramazanda en sakin günlerini yaşıyor. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektiriyor. Rasim Karadağlı gibi aileler, parkın manzarası ve havası nedeniyle yaz aylarında gelinmesi gerektiğini belirtiyor.

  • Talas'ta Mustafa Yalçın'a destek
    13:39 Talas'ta Mustafa Yalçın'a destek

    Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın'a Erkilet Boyacı Mahallesi'nden destek geldi. Mahalle sakinleri, Yalçın'ın Talas'ta yaptıklarından gurur duyduklarını ve yeniden başkan seçilmesini arzu ettiklerini ifade etti.


12:22 Almanya’ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri’nden tepki Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki
11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
13:20 Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası hayatını kaybetti Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti
11:42 Özkan Uğur’un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner’e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:37 PKK yandaşları Hannover’deki Türk Başkonsolosluğu’na taş ve sopalarla saldırdı PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı
09:19 Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 13:45:08. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarına el koyma kararını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement