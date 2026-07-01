İngiltere, Kongo'yu Geçerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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İngiltere, Kongo'yu Geçerek Son 16'ya Yükseldi

01.07.2026 23:02
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İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kongo'yu 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. L Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, K Grubu'nu üçüncü sırada bitiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 8'inci dakikada Cipenga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın büyük bölümünü geride götüren İngiltere, ikinci yarının son bölümünde Harry Kane ile sonuca gitti. Kane, 74'üncü dakikada skoru 1-1'e getirdi. İngiliz futbolcu, 85'inci dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı. İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrılarak son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise turnuvaya veda etti.

Kaynak: ANKA

İngiltere, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Kongo'yu Geçerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika

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