İngiltere Kralı 3. Charles, Kurmay Albay rütbesini Prens William\'a devretti

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"Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var"

İngiltere Kralı 3. Charles, Hampshire'daki Ordu Havacılık Merkezi'nde düzenlenen törende, 32 yıl önce aldığı Kara Havacılık Komutanlığındaki Kurmay Albay görevini oğlu Prens William'a devretti.

PRENS WILLIAM'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

3. Charles, törendeki konuşmasında "Galler Prensi'nin yeni Kurmay Albayınız olmasıyla gelecekte daha da güçleneceğinizi umuyorum. İşin güzel tarafı, kendisi gerçekten de çok iyi bir pilot. Bu da cesaret verici." dedi.

Prens William, törenin ardından Ordu Hava Birliklerindeki ilk görevine başlayacak ve birliğin çalışmaları hakkında brifing alarak eğitim ve operasyonel uçakları denetleyecek.

"TAT ALMA DUYUMU KAYBETTİM"

Açıklanmayan bir kanser türü nedeniyle tedavi gören İngiltere Kral Charles, Hampshire'daki ziyareti sırasında daha önce testis kanseri nedeniyle kemoterapi görmüş gaziyle de konuştu. Kral, kanser tedavisi nedeniyle tat alma duyusunu kaybettiğini anlattı.