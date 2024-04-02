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İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi - Son Dakika
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İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi

İngiltere Milletvekili İsrail\'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngilizlerin de dahil olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının soruşturulmasını talep etti. Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta, İngiltere'nin İsrail'e verdiği askeri ihracat lisanslarının derhal soruşturulması gerektiğini belirtti. Burgon ayrıca, İngiltere'nin Gazze'ye yapılan saldırılarda kullanılan F-35 uçağı bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini sağladığını vurguladı.

02.04.2024 19:49
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İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, aralarında İngilizlerin de olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının dün Gazze'de öldürülmesinde "ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının" soruşturulmasını talep etti.

Milletvekili Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a, ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların Gazze'de İngiliz vatandaşlarının öldürülmesinde kullanılıp kullanılmadığının derhal soruşturulmasını talebini içeren mektup yazdı.

WCK'nin, 7 yardım görevlisinin çatışmasızlık bölgesinde seyahat ettiklerini ve konvoylarının Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla insani gıda yardımını boşalttıktan sonra vurulduğunu açıkladığını aktaran Burgon, bu saldırının, WCK'nin, hareketlerini İsrail ordusuyla koordine etmesine rağmen gerçekleştiğini kaydetti.

"İngiltere, İsrail'e 2015'ten bu yana 474 milyon sterlin değerinde askeri ihracat lisansı verdi"

Burgon, hayatını kaybedenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu saldırı, Gazze'ye yönelik bu tür ölümcül saldırılarda ve hatta İsrail hükümeti tarafından işlenen savaş suçlarında oynayabileceği rol göz önünde bulundurulduğunda, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını neden derhal askıya alması gerektiğinin altını bir kez daha çizmektedir."

İngiltere'nin, İsrail'e 2015'ten bu yana savaş uçakları, füzeler, tanklar, teknoloji, hafif silahlar ve mühimmat bileşenleri dahil en az 474 milyon sterlin değerinde askeri ihracat lisansı verdiğini vurgulayan Burgon, halihazırda Gazze'ye ayrım gözetmeksizin bomba yağdırmak üzere kullanılan F-35 hayalet bombardıman uçağının bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'inin de İngiltere tarafından sağlandığını bildirdi.

Milletvekili Burgon, "Bu son olay ise İngiltere askeri ihracatının İngiliz vatandaşlarına yönelik saldırılarda kullanılmış olabileceği son olaydır." ifadesini kullandı.

Burgon, 20 Mart'ta yazdığı bir diğer mektupta da Gazze'de 18 Ocak'ta gönüllü olarak çalışan İngiliz doktorların bulunduğu yerleşkenin İsrail tarafından bombalanmasında ülkesinin tedarik ettiği askeri bileşenlerin kullanılıp kullanılmadığının soruşturulması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi - Son Dakika

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