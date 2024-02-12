İngiltere\'nin Ruanda\'ya gönderme planı insan haklarına aykırı

İngiltere'de milletvekilleri tarafından hazırlanan rapora göre, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı, İngiltere'nin insan hakları yükümlülükleriyle temelden bağdaşmıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor.
İngiltere Parlamentosu İnsan Hakları Ortak Komitesi milletvekillerinin hazırladığı raporda, hükümetin göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesine ilişkin hazırladığı yasa tasarısının, İngiltere'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki itibarını "tehlikeye atacağı" uyarısında bulunuldu.
Raporda, söz konusu tasarının, İngiltere'nin insan hakları yükümlülükleriyle temelden bağdaşmadığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanarak, "Tasarının yargı denetimini neredeyse tamamen dışlaması, yerel mahkemelerin yürütmeden hesap sorma konusundaki anayasal rolünü zayıflatmayı amaçlıyor." ifadelere yer verildi.
Ayrıca Ruanda'nın güvenli yer olduğu konusunda parlamentonun ikna olmadığı kaydedilen raporda, "Her halükarda, bu tür ihtilaflı konuları çözüme kavuşturmak için en uygun yerin mahkemeler olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
???????- Ruanda planı
İngiltere'de Yüksek Mahkemenin, Kasım 2023'te Ruanda planını yasalara aykırı bulmasının ardından hükümetin hazırladığı Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı (yeni Ruanda planı) aralıkta parlamentoya gelmişti. Söz konusu tasarı, 17 Aralık'ta Avam Kamarası'ndaki üçüncü okumada 276 "Hayır" oyuna karşı 320 "Evet" oyuyla kabul edilmiş ve Lordlar Kamarası'na gönderilmişti.
Lordlar Kamarası'nın onaylaması halinde tasarı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayına sunulacak. Lordlar, tasarıyı yeniden görüşülmek üzere Avam Kamarası'na da gönderebilecek.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Son Dakika › Güncel › İngiltere'nin Ruanda'ya gönderme planı insan haklarına aykırı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?