İngiltere Parlamentosu\'ndan Leyla Moran, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yapıyor

İngiltere Parlamentosunun Filistin asıllı ilk milletvekili Leyla Moran, "Hükümet şu an 'sürdürülebilir ateşkes' açıklamaları yapıyor. Ben ve Liberal Demokratlar, söylemlerde yaşanan bu değişimi destekliyoruz. Hükümet acilen karşılıklı ateşkes talep edecek mi?" diye sordu.

Moran, Avam Kamarası'nda yapılan oturumda, hükümeti, ateşkes çağrılarına katılmaya ve Filistin'i tanımaya davet etti.

Akrabalarının, İsrail güçlerinin 2 kişiyi öldürdüğü, 7 kişiyi yaraladığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığındığını söyleyen Moran, kilisede durumun kötüye gittiğini belirtti. Moran, "Kapıda tanklar bekliyor. Dışarda askerler ve keskin nişancılar, kompleksi nişan almış halde. Dışarı çıkmak isteyen herkesi vuruyorlar. Cumartesi günü 2 kadın vuruldu." dedi.

Kilisede elektrik ve su bulunmadığını, yiyeceğin de tükendiğini dile getiren Moran, "Dün gece aldığım bilgilere göre son konserve mısırları kaldı. Birtakım baskılar sonucunda gıda gönderildiği söylendi ancak gıdayı henüz görememişler. Geçen hafta İsrail askerleri buradaki sivilleri, istekleri dışında tahliye etmek istediğini söyledi. Hükümet bu zorunlu yerinden edilmenin kabul edilemez olduğunu söyleyebilir mi?" diye konuştu.

Moran, kilisede sivillerin bulunduğunu vurgulayarak, "Hiçbirinin Hamas ile bir alakası yok. Onlar rahibeler, yetimler ve engelliler. Küçük bir Hristiyan grubu ve herkesçe biliniyorlar. Papa'nın dediği ve benim akrabalarımın da söylediği gibi Hamas'ın oradan saldırılar yaptığı tamamıyla gerçek dışı." ifadesini kullandı.

İsrail saldırganlığının sadece söz konusu kiliseyle sınırlı kalmadığını söyleyen Moran, geçen hafta öldürülen İsrailli esirleri hatırlattı.

Moran, Hamas'ın elinde esirler bulunmasının da kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çatışmaların üzerinden geçen 73 günde ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Uluslararası toplumun bu şiddetin barışı daha da kolay hale getirmeyip zorlaştırdığını söylemesi lazım. Hükümet şu an 'sürdürülebilir ateşkes' açıklamaları yapıyor. Ben ve Liberal Demokratlar, söylemlerde yaşanan bu değişimi destekliyoruz. Bunun aslında bir pozisyon değişikliği olup olmadığı belli değil. Hükümet acilen karşılıklı ateşkes talep edecek mi?"

Moran, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çekimser olan duruşunun değişip değişmeyeceğini de sordu, "Başbakan, barışa giden tek yolun askeri değil siyasi yol olduğunu kabul edecek mi?" dedi.

Gazze'deki insani felaketi durdurmanın ve Hamas'ı devre dışı bırakmanın tek bir yolu bulunduğunu ifade eden Moran, Filistin'i tanımanın ve iki devletli çözümü sağlamanın hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenliği sağlayacak tek yol olduğunu vurguladı.