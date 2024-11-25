İngiltere, UCM'nin Tutuklama Emrine Bağlılık Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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İngiltere, UCM'nin Tutuklama Emrine Bağlılık Vurgusu Yaptı

Dışişleri Bakanı Lammy, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri ile uluslararası hukuk vurgusu yaptı.

25.11.2024 19:17
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri konusunda, Roma Statüsü'ne taraf olduklarını hatırlatarak, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine her zaman bağlı olduklarını söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Lammy, İtalya'nın ev sahipliğinde Fiuggi ve Anagni kasabalarında yapılan G7 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini İngiltere'nin uygulayıp uygulamayacağı sorusuna Lammy, "Roma Statüsü'ne tarafız ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimize her zaman bağlı kaldık." dedi.

Bakan Lammy, Netanyahu'nun İngiltere'yi ziyaret etmesi durumunda, "bir yargı süreci olabileceğini ve bu tür meselelerde adil yargılama ilkesine uyulacağını" vurguladı.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, UCM'nin Tutuklama Emrine Bağlılık Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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