İngiltere ve Galler'de yerel seçimler yapıldı - Son Dakika
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İngiltere ve Galler'de yerel seçimler yapıldı

İngiltere ve Galler\'de yerel seçimler yapıldı

İngiltere ve Galler'de halk, belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini ve polis komiserlerini seçmek için sandık başına gitti. İngiltere'de 107 seçim bölgesinde yapılan seçimlerde, vatandaşlar Londra belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve başkent dışındaki 10 belediye başkanını belirleyecek. Ayrıca, 35 Polis ve Suç Komiserini de seçecek. Galler'de ise sadece 4 Polis ve Suç Komiseri seçimi yapıldı. Seçim sonuçları, bazı bölgelerde 3 Mayıs Cuma gecesi, bazılarında ise hafta sonu açıklanacak.

02.05.2024 09:37
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Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler'de halk, 4 yıllığına belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini ve polis komiserlerini seçmek için sandık başına gitti.

İngiltere'de yerel yönetimleri belirlemek için 107 seçim bölgesinde sandık başına giden vatandaşlar, oylarıyla Londra belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve başkent dışındaki 10 belediye başkanını belirleyecek.

Seçmenler, İngiltere'de görev alacak 35 Polis ve Suç Komiserini (PCCs) de seçecek.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, saat 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Seçimlerde, İngiliz vatandaşlarının yanı sıra İngiltere'deki Avrupa Birliği (AB) veya İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları bulundukları bölgelerde oy kullanılabilecek.

Galler'de halk sadece bir sonraki polis komiserlerini seçmek için sandığa gidecek

Galler'de ise halk sadece bir sonraki 4 Polis ve Suç Komiserini (PCCs) seçmek için sandık başına gidecek. PCC'ler, polis güçlerinin etkili şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur ancak onları doğrudan yönetmezler. PCC'ler emniyet müdürlerini atar ve gerektiğinde onları görevden alabilir.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ise seçim yapılmayacak.

İngiltere'de eski Muhafazakar Parti Milletvekili Scott Benton'ın istifasının ardından Blackpool South'un yeni milletvekili de ara seçimle belirlenecek.

Bu yerel seçimler, yasa gereği 28 Ocak 2025'e kadar yapılması gereken gelecek genel seçimler öncesinde partiler için önemli bir yarış olacak.

Londralılar gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar verecek

Başkent Londra'da 6,2 milyon kayıtlı seçmen, gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar verecek. Londralılar, başkentte yaşayan yaklaşık 8,9 milyon kişiyi temsil edecek yeni belediye başkanını ve 25 belediye meclis üyesini seçmek üzere sandık başına gidecek.

Ülkede yapılan son anket çalışmalarına göre, mevcut Belediye Başkanı Sadık Khan yeniden seçilerek üçüncü kez bu görevi üstlenecek.

Seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Birçok bölgede yerel seçim sonuçlarının, 3 Mayıs Cuma gecesi, bazılarının ise hafta sonu açıklanması öngörülüyor.

Londra Belediye Başkanlığı sonuçları 4 Mayıs Cumartesi belediye binasında açıklanacak. Aynı şekilde, Londra belediye meclisi üyeleri de cumartesi belli olacak.

Kaynak: AA

Londra, Galler, Politika, Güncel, Son Dakika

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