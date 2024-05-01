İngiltere ve Galler'de yerel seçimler yarın yapılacak - Son Dakika
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İngiltere ve Galler'de yerel seçimler yarın yapılacak

İngiltere ve Galler\'de yerel seçimler yarın yapılacak

İngiltere ve Galler'de halk, belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini ve polis komiserlerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. İngiltere'de 107 seçim bölgesinde oy kullanılacak ve ayrıca 35 Polis ve Suç Komiseri seçilecek. Londra'da ise yeni belediye başkanı belirlenecek ve Sadık Khan üçüncü dönem için aday olarak yarışacak. Seçim sonuçları büyük oranda cuma günü açıklanacak.

01.05.2024 11:05
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Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler'de halk, 4 yıllığına belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini ve polis komiserlerini seçmek için yarın sandık başına gidecek.

İngiltere'de yerel yönetimleri belirlemek için 107 seçim bölgesinde sandık başına gidecek olan vatandaşlar, seçim merkezlerinde, posta yoluyla ve geçerli sebep gösterdiği takdirde vekaletle oy kullanabilecek.

Seçmenler, oylarıyla Londra belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve başkent dışındaki 10 belediye başkanını belirleyecek. Ayrıca, İngiltere'de vatandaşlar, 35 Polis ve Suç Komiseri (PCCs) seçecek.

Seçimlerde, İngiliz vatandaşlarının yanı sıra İngiltere'deki Avrupa Birliği (AB) veya İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları bulundukları bölgelerde oy kullanılabilecek.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işlemleri, saat 22.00'de (TSİ 00.00) son bulacak.

Sandıkların okullar, kiliseler ve etkinlik merkezlerinde kurulacağı seçimin sonuçları, büyük oranda cuma günü, bazı yerlerde ise cumartesi açıklanacak.

Galler'de ise halk sadece bir sonraki 4 Polis ve Suç Komiseri (PCCs) seçmek için sandık başına gidecek. PCC'ler, polis güçlerinin etkili şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur ancak onları doğrudan yönetmezler. PCC'ler emniyet müdürlerini atar ve gerektiğinde onları görevden alabilir.

Öte yanda, İskoçya ya da Kuzey İrlanda'da ise seçim yapılmayacak.

Eski Muhafazakar Parti milletvekili Scott Benton'ın istifasının ardından Blackpool South'un yeni milletvekili de ara seçimle belirlenecek.

Londralılar yeni belediye başkanını seçecek

Başkent Londra'da 6,2 milyon kayıtlı seçmen, gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar verecek. Londralılar, başkentte yaşayan yaklaşık 8,9 milyon kişiyi temsil edecek yeni belediye başkanını ve 25 belediye meclis üyesini seçmek üzere sandık başına gidecek.

İki dönemdir Londra Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sadık Khan, üçüncü dönem için de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin adayı olarak diğer partilerden 12 adaya karşı yarışacak. Ülkede yapılan son anket çalışmalarına göre, Sadık Khan yeniden Belediye Başkanı seçilerek üçüncü kez bu görevi devralacak.

Londra Belediye Başkanlığı seçimlerinde iktidardaki Muhafazakar Parti'nin adayı olarak ise Susan Hall yarışacak.

Anketlerde, Sadık Khan'ın gerisinde kaldığı görülen Hall'un seçim vaatleri arasında, 1500 yeni polis memurunun işe alınması, başkentte yürürlüğe giren "Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (ULEZ)" uygulamasının kaldırılması ve aileler için uygun fiyatlı evlerin yapılması öncelikli olarak yer alıyor.

Seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Birçok bölgede yerel seçim sonuçlarının, 3 Mayıs Cuma gecesi, bazılarının ise hafta sonu açıklanması öngörülüyor.

Londra Belediye Başkanlığı sonuçları 4 Mayıs Cumartesi günü belediye binasında açıklanacak. Aynı şekilde, Londra belediye meclisi üyeleri de cumartesi günü belli olacak.

Bu yerel seçimler, yasa gereği 28 Ocak 2025'e kadar yapılması gereken gelecek genel seçimler öncesinde partiler için de test niteliğinde olacak.

Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, İşçi Partisi, Londra, Galler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve Galler'de yerel seçimler yarın yapılacak - Son Dakika

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