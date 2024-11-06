İngiltere ve Güney Afrika İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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İngiltere ve Güney Afrika İlişkilerini Güçlendiriyor

Prens William ve Dışişleri Bakanı Lammy, Güney Afrika ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek için temaslarda bulundu.

06.11.2024 01:16
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CAPE İngiltere ile Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Güney Afrika Cumhuriyeti, son yıllarda durgunlaşan ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme arayışına girdi.

Galler Prensi William ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, iklim değişikliği temalı "The Earthshot Ödülleri" törenine katılmak üzere ziyaret ettikleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde resmi temaslarda bulundu.

Prens William, 6 Kasım'da Cape Town'da düzenlenecek ödül töreni öncesinde, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından kabul edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı (Ramaphosa) ile Prens William, karşılıklı ilgi duyulan bir dizi temel konu hakkında görüşmelerde bulundu. Ziyaret, Kraliyet Ailesi de dahil olmak üzere İngiltere'nin Güney Afrika ile paylaştığı güçlü bağların göstergesi olmasının yanında bu tarihi bağların derinleştirilmesine yönelik atılmış bir başka adımdır." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeye, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Güney Afrikalı mevkidaşı Ronald Lamola da katıldı.

İki bakan, bu toplantının ardından Cape Town'un Waterfront semtinde bir otelde gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, iki ülke arasında son yıllarda gerileyen ekonomik ilişkiler başta olmak üzere, savunma alanında işbirliği ve Güney Afrika'nın G20 liderliği konularını ele aldı.

Lamola, görüşme öncesi gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, ülkesinin Prens William'ın ziyaretinden onur duyduğunu belirterek, İngiltere'nin Güney Afrika için önemli bir ortak olmaya devam ettiğini vurguladı.

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin, gerek Kovid-19 salgını, gerek küresel konjonktürün etkisiyle son yıllarda durgunlaştığına işaret eden Lamola, Cumhurbaşkanı Ramaphosa ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin İngiltere ziyaretinin ardından gerçekleşen bu ziyaretin, ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Lamola, 1990'lı yıllarda hükümet başkanları seviyesinde düzenlenen ikili işbirliği forumunun son 10 yıldır bakanlar seviyesinde dahi düzenlenmediğine dikkati çekerek, "Güney Afrika'nın umudu, bu forumun tekrardan ele alınıp, her seviyede ikili katılımla, çok çeşitli konularda derinlemesine tartışmalar geri dönebileceğimiz yönündedir." dedi.

Bakan Lammy ise ikili görüşme sonrası gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Güney Afrika ile ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirip geliştirecek büyüme planına kendilerini adadıklarını belirterek, "Özellikle daha yeşil, daha adil ve daha sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedefimizin merkezinde yer alan adil enerji geçiş ortaklığını nasıl ilerletebileceğimizi görüşebildiğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Lammy, Güney Afrika ile başta terörle mücadele olmak üzere savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Ortak değerlerimizi yansıtan, ortak zorlukları ele alan ve iki büyük ulusumuzun insanlarına hizmet eden kalıcı bir ilişki ve ortaklık inşa ediyoruz." diye konuştu.

The Earthsot Ödülleri

İklim değişikliği ile mücadelede yenilikler getirmeyi amaçlayan "The Earthshot" ödülleri, 2020'den beri düzenleniyor.

Bu yıl ilk kez Afrika'da düzenlenen ödül töreninde, yaklaşık 500 aday bulunuyor. Kazanan 5 adaya yaklaşık 1,3 milyon dolarlık ödül veriliyor.

Güney Afrika, İngiltere'nin kıtadaki en büyük ticaret ortağı

İngiliz hükümetinin resmi verilerine göre, 2023'ün ikinci çeyreği ile bu yılın ikinci çeyreği arası dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13,8 milyar doları geçmişti.

İngiltere, Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Güney Afrika'ya 5,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirirken, Güney Afrika İngiltere'ye 8,2 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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