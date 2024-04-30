İngiltere ve İsrail Başbakanları Hamas'la esir takasını ve Gazze'ye yardımları ele aldı - Son Dakika
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İngiltere ve İsrail Başbakanları Hamas'la esir takasını ve Gazze'ye yardımları ele aldı

İngiltere ve İsrail Başbakanları Hamas\'la esir takasını ve Gazze\'ye yardımları ele aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'la esir takasını ve Gazze'ye giren insani yardımları ele aldı. Sunak, esir aileleriyle dayanışmasını dile getirirken, Netanyahu da İngiltere'nin İran'a karşı verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

30.04.2024 20:47  Güncelleme: 20:53
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'la esir takasını ve Gazze'ye giren insani yardımları ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki başbakan, yaptıkları telefon görüşmesinde, Hamas'la İsrail arasında yürütülen esir takası müzakerelerini görüştü.

Esir aileleriyle dayanışmasını dile getiren Sunak, görüşmelerden olumlu sonuç çıkması umudunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye giren yardımların artması yönünde adım attığını, bunu olumlu karşıladığını ifade eden Sunak, daha fazla yardım koridoru açılması ve daha çok yardımın bölgeye ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Sunak, daha fazla yardımın bölgeye girip esirlerin çıkışını sağlayacak şekilde çatışmalara insani ara verilmesinin önemine de dikkati çekti.

İsrail'in güvenliğinin İngiltere için önemli olduğunu vurgulayan Sunak, tansiyonun düşürülmesinin herkesin çıkarına olduğunu belirtti.

Netanyahu da İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları karşısında İngiltere'nin verdiği destekten ötürü Sunak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Rishi Sunak, İsrail, Gazze, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve İsrail Başbakanları Hamas'la esir takasını ve Gazze'ye yardımları ele aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere ve İsrail Başbakanları Hamas'la esir takasını ve Gazze'ye yardımları ele aldı - Son Dakika
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