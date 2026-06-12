Bolton'da imamın evine molotofkokteyli saldırı - Son Dakika
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Bolton'da imamın evine molotofkokteyli saldırı

12.06.2026 14:48
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İngiltere'nin Bolton kentinde imam Hassan Patel ve ailesinin yaşadığı eve molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırıyı 'hedefli' olarak nitelendirip soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Bolton kentinde bir imamın ailesiyle yaşadığı eve molotofkokteyliyle saldırı düzenlendiği ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Greater Manchester Polisinden (GMP) yapılan açıklamada, polisin 10 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 21.20'de Bolton'un Sharples bölgesindeki bir eve yönelik kundaklama şüphesiyle ihbar aldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin olayı "hedefli saldırı" olarak değerlendirdiği, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve henüz gözaltına alınan kimse olmadığı aktarıldı.

Saldırının, 42 yaşındaki imam Hassan Patel'in eşi, 4 çocuğu ve yeğeniyle yaşadığı eve yönelik olduğu bilgisi verilen açıklamada, evde bulunan 7 kişinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Sorumlular adalet önüne çıkarılmak üzere aranıyor

Greater Manchester Polisi Dedektif Başmüfettişi Mike Sharples, yaptığı açıklamada bu tür olayların toplumda kabul edilemez olduğunu ve hiç kimsenin tehdit ya da korku altında hissetmemesi gerektiğini ifade etti.

Sharples, saldırıda kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu ancak şüpheli kundaklama saldırısının sonuçlarının çok farklı olabileceğini belirtti.

Olayın toplumda endişeye yol açabileceğini anladıklarını dile getiren Sharples, sorumluları bulmak ve adalet önüne çıkarmak için çalıştıklarını bildirdi.

Sharples, "saldırının hedefli olduğuna" inandıklarını ve kamuya yönelik daha geniş risk bulunmadığını aktararak, soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgiye sahip kişilere polise başvurma çağrısında bulundu.

Saldırgan, evin camını kırarak yanan maddeyi içeri attı

İmam Patel tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, koyu renkli kıyafetler giyen ve yüzünü kapatan bir kişinin eve yaklaştığı, bir beze sıvı dökerek ateşe verdiği, ardından evin camını kırarak yanan maddeyi içeri attığı görüldü.

Görüntülerde saldırganın eve doğru daha fazla sıvı püskürttüğü ve alevlerin büyüdüğü anlar da yer aldı.

Patel, ailesinin "ciddi ve acımasız kundaklama saldırısı" nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, saldırının hayatları riske attığını, evde ciddi hasara ve çocukları dahil ailede ciddi üzüntüye yol açtığını ifade etti.

Bolton'da aktif bir vatandaş olduğunu ve her inançtan ya da hiçbir inanca mensup olmayan kişilerle iletişim kurduğunu kaydeden Patel, ailesinin neden hedef alındıklarını bilmediklerini söyledi.

Patel, olayın nefret suçu olarak ele alınmadığını anladıklarını belirterek, tüm olası saiklerin kapsamlı şekilde soruşturulması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolton'da imamın evine molotofkokteyli saldırı - Son Dakika

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